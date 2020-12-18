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國安部警告網攻威脅 川普沉默 拜登：幕後人要付代價

編譯盧炯燊／綜合18日電
國土安全部轄下的CISA表示，美國及全球電腦系統長期遭入侵卻未被發現，跡象雖直指俄羅斯，但官方未確認。(路透)
國土安全部轄下的CISA表示，美國及全球電腦系統長期遭入侵卻未被發現，跡象雖直指俄羅斯，但官方未確認。(路透)

國土安全部轄下的網路安全與設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security  Agency，CISA)17日表示，對長期以來未能發現美國及全球電腦系統遭入侵感到震驚，並警告政府及私人網路正面對「嚴重威脅」風險，聯邦能源部已承認是遭駭客入侵的聯邦部門之一，有官員認為這是俄羅斯駭客所為。

CISA未對其所說的「嚴重威脅」及「關鍵基礎設施」作詳細說明，而國土安全部則將這類設施定義為美國或其經濟體的任何「重要資產」，其中發電廠及金融機構也包括在內。

CISA說，有關駭客透過複雜尖端的攻擊，破壞了聯邦機構及關鍵基礎設施，而且這種攻擊很難偵測及難以阻止。

之前有美國官員透露，儘管懷疑是俄羅斯駭客所為；另一位美國官員17日也說，雖然政府仍未準備公開譴責任何人，但這次駭客襲擊是嚴重的，具有極大的破壞性。他更認為，看起來這是美國歷來最嚴重的駭客攻擊事件。

儘管種種跡象都直指俄羅斯，但官方至今仍沒提及俄羅斯，川普總統甚至選擇沉默以對；若CISA能證實如專家所言，攻擊是由俄羅斯駭客所為的話，將會為川普在僅餘的總統任期內，帶來新的外交政策問題。

川普的任何回應又或不作回應，之所以受到密切關注，源於他只集中力量推翻大選結果，而且他一直沒有承認俄羅斯駭客干預2016年總統選舉，支持他入主白宮。

由於迄今仍沒有任何要求俄羅斯承擔責任的聲明，讓人懷疑川普政府是否會迅速採取行動，估計若要對這次嚴重網路攻擊行動提出刑事指控或報復，將會由拜登政府應對。

但拜登究竟會採取什麼行動目前還不清楚，他在17日的聲明中只籠統的表示，他的政府會積極預防網路攻擊，同時強調幕後人一定要付出沉重代價，至於如何行動，肯定壓力不小。

就目前而言，拜登政府可以祭出聯邦起訴來針對個別駭客，不過由於要累積證據，通常需要數年時間，而且能提出起訴的機會甚小，不過司法部認為這樣做具有強大的威懾作用。

而另一個行動就是制裁，其影響可能更大，幾乎肯定拜登會作此考量。例如在俄羅斯情報部門干預2016年的總統大選後，歐巴馬總統在卸任前仍將俄國外交人員驅逐出境。

國土安全部轄下的CISA表示，美國及全球電腦系統長期遭入侵卻未被發現，跡象雖直指...
國土安全部轄下的CISA表示，美國及全球電腦系統長期遭入侵卻未被發現，跡象雖直指俄羅斯，但官方未確認。(路透)

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