紐約暴雪 駕駛連人帶車埋雪堆 受困10小時獲救

克雷森(左)在雪中受困近十個小時，險些失溫喪命，好在最後幸運被州警救出送醫。(美聯社)

紐約州 17日凌晨的暴雪，讓一名在深夜開車出門的男子連人帶車深陷在上州奧韋戈(Owego)小鎮路旁雪堆中，受困近十個小時，險些失溫喪命，好在最後幸運被州警救出。

救出58歲「苦主」克雷森(Kevin Kresen)的州警，是22歲的考利(Jason Cawley)；考利稱這是他第一次「極地救援任務」，他說，「被鏟雪車撂倒」的克雷森「若再在車裡多待一個小時，體溫鐵定會降到撐不下去的地步。」

家住坎多爾(Candor)的克雷森在17日凌晨前後連人帶車陷入路旁溝渠，他試著打911好幾小時，始終接不上線。後來整輛車完全停擺，讓克雷森處於沒有暖氣的狀態。接連狂下的暴風雪 很快覆蓋了克雷森開的福特汽車 ，至少有一輛鏟雪車路過，把大量積雪堆向他的車子。

克雪森一試再試地打給911求救，終於打通了幾回，並且被定了位，但因收訊不良，搜救人員只能將範圍縮小在賓漢頓(Binghamton)郊外奧維格(Owego)薩斯奎哈納河(Susquehanna River)附近三哩；當地因暴風雪積雪超過40吋。

州警考利在附近跋涉了幾哩雪堆，最後在一棟房子前看到一座看起來不大一樣的雪堆，他本以為裡面是一排郵箱。考利說：「我伸手想查看住址是哪裡，結果發現摸到的其實是汽車側門。我嚇了一跳，因為我幾乎是站在車頂上。」

考利趕忙問車裡有沒有人，克雷森當時回應：「我在車裡，已感覺不到自己的腳了。」考利在路人幫助下，把克雷森拉了出來。克雷森因失溫和凍傷，已到了停止發抖的地步，講話含糊不清。

克雷森很快被扶上警車，然後被載至救護車裡暖身。考利說，這是他首次「極地救援任務」，至於克雷森「很感激自己能被人拉出來。」