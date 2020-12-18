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美起訴Zoom中國員工 指干擾六四紀念視訊會議

中央社／華盛頓18日專電
美司法部門今起訴一名美國電信企業在中國地區任職的員工，指控他涉嫌干擾紀念六四天安門事件的視訊活動；這家電信企業傳是Zoom。(路透)
美司法部門今起訴一名美國電信企業在中國地區任職的員工，指控他涉嫌干擾紀念六四天安門事件的視訊活動；這家電信企業傳是Zoom。(路透)

美國司法部門今天起訴一名美國電信企業在中國地區任職的員工，指控他涉嫌干擾紀念六四天安門事件的視訊活動。外媒與民運人士王丹指稱這家電信企業為Zoom。

美國司法部今天表示，紐約布魯克林聯邦法院今天起訴並通緝金新疆（Xinjiang Jin，音譯）。金新疆是總部位於中國的美國電信企業雇員，他涉嫌破壞在今年5至6月為紀念1989年六四天安門事件的一連串會議。這些會議使用這家公司的視訊會議系統進行。

儘管新聞稿並未公開這家電信企業名稱，不過美國媒體引述消息指出，金新疆任職於Zoom。王丹也在臉書上表示，「可靠消息獲知，美國FBI（聯邦調查局）剛剛正式宣布，逮捕zoom公司一名資深員工。」

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John C. Demers）透過新聞稿指出，在中國具有重大商業利益的企業都無法倖免於中國共產黨的強制力。中共利用能力所及的範圍扼殺在中國、美國與其他地區有關譴責中共鎮壓中國人民的言論自由。對於在中國開展業務的企業而言，這意味企業高層被迫採取進一步壓制活動，而這種壓制活動背離企業發展價值。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）也表示，聯邦調查局致力於保護所有美國人的言論自由。美國人民應該了解，中國政府會毫不猶豫利用在中國經營的企業干預國際議程，包括打壓言論自由。

根據起訴書，金新疆擔任這家企業與中國司法及情報部門的主要聯絡人，定期回應中國政府的要求並中止在這家企業視訊平台的視訊會議。他除了向中國政府提供有關用戶與會議訊息外，在某些情況下也提供中國境外用戶訊息，像是會議地址、名稱與電子信箱。他也主動監控中國政府認為違法的會議，討論不被中共或中國接受的政治或宗教敏感議題。

「人道中國」組織今年5月為天安門事件31週年發起紀念活動，但付費帳號卻遭到Zoom以「遵守當地法律」為由，無預警暫時關閉。Zoom事後坦承，關閉帳號行動是應中國政府要求，引發外界對於Zoom言論自由的關切。

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