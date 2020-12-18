紓困案未定 道指跌124點

股市18日從波動交易的歷史高點滑落。(美聯社)

由於國會議員持續努力彌合對新冠病毒紓困 措施的分歧，股市從波動交易的歷史高點滑落。

道瓊工業平均指數 下跌124.32點或0.41%收3萬179.05點，盤中一度下跌逾270點。史坦普500指數下跌13.07點或0.35%收3709.41點，終結連3漲。那斯達克綜合指數下跌9.11點或0.07%收1萬2755.64點。

國會山莊領袖說，他們已經接近達成一項9000億元額外援助協議。談判已經進行數月之久，且命懸一線，因聯邦補助將在美東時間19日凌晨12:01中止。

參議院多數黨領袖麥康諾表示，談判「仍然富有成果」。他補充說：「事實上，與昨晚相比我現在更加樂觀，兩黨對主要紓困計畫的共識已近在咫尺。」

民主黨眾院領袖侯耶爾(Steny Hoyer)說，會議廳將在下午5點進入休會期。而國會領導人仍在努力對方案內容有「更清晰的結果」。他請各眾議員將18日晚上、19日和20日空下來。

國會未能通過救濟協議的最大爭端包括直接補助、小企業貸款和增加失業保險。此外，國會也努力想通過額外撥款，以使政府至少再繼續運作2天。

特斯拉 納入史指，將以18日收盤價計算，因此交易量大增。史指將自21日起將特斯拉納入成為成分股。

在今年大漲700%後，這家市值逾6000億元的電動車製造商將成史指第7大公司。

特斯拉一次性被納入成分股，是史指史上最大一次指數調整。據估計，追踪史指的被動型基金將需要購買超過850億元的特斯拉股票，同時出售另外850億元的其他股票以騰出部位。

特斯拉股價上漲5.96%，創歷史新高，交易量超過1.8億股，是30天平均交易量的4倍。

反映那斯達克100指數的Invesco QQQ信託基金(QQQ)等幾支主要ETF也將同步調整指數。

同時，特斯拉被納入史指下逢指數和股票的選擇權和期貨到期，也就是所謂的「四巫日」，18日將是一年中最繁忙的交易日之一。

19日的疲軟使道數本周漲幅收斂至0.4%。史指本周上漲1.3%，為5周來第4周上揚。而以科技股為主的那指則上漲3.1%。

由於對紓困措施以及疫苗推出的樂觀情緒，股市本周稍早上漲。食品藥品監督管理局(FDA)17日以壓倒性多數支持Moderna的新冠病毒疫苗，這是向公共發行的關鍵一步。FDA 14日批准輝瑞和BioNTech的疫苗。

投資者押注新冠病例的增加以及令人失望的經濟數據將促使國會議員迅速推出新的援助計畫。上周申請失業救濟金人數達到9月初以來新高，而零售額的降幅超過11月的預期。

Commonwealth Financial Network投資長麥克米倫(Brad McMillan)表示：「本周的利空是第三波疫情繼續惡化，帶來的經濟損失繼續加劇。」「利多則是政策開始成功遏制該病毒，聯邦政府可能會通過紓困法案，從而減輕這兩個主要風險因素。」

他表示，因為紓困案和疫苗方面的發展，投資人應該準備好在2021年經濟恢復成長之前的短期波動，「隨著疫苗推出和擴大接種，疫情將開始結束，並且股市已意識到這一點。」