經濟困難暫住親友家 恐喪失聯邦住房部補助資格

租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令本月底即將屆滿，更多民眾恐要變成無家可歸。圖為一波士頓居民日前手持標語，籲正視驅逐禁令對租屋者與無家可歸者影響。美聯社

疫情 衝擊之下已有數千萬美國 勞工失業，某些民眾因繳不起房租或房貸，變成無家可歸。國家廣播公司(NBC)分析，由於經濟困難而投靠親友，暫住別人家中的民眾，可能被聯邦住房與城市發展部(Department of Housing and Urban Development)認為不符合「無家可歸」(homeless)定義，無法獲得快速安置(rapid rehousing)等補助。

32歲單親媽媽克莉絲蒂‧費利裴洛(Kristie Filippello)便是一例。她帶著三個孩子投靠親戚，睡在親戚單臥公寓地板已將近兩個月。原本從事居家清潔打掃的費利裴洛，因為疫情而失去工作，財務壓力讓她飽受同居男友虐待。

她與年齡分別為11歲、8歲及6歲的孩子先住進佛州一處遊民收容所，住了兩個月後因為領到家暴 受害者慰問金，決定到辛辛那提投靠親戚。她接受訪問時說，疫情持續擴散，住在遊民收容所有健康顧慮，收容所環境對年幼女兒也不理想，「除非真的走頭無路，否則任何家庭都不應該去住」。

費利裴洛說，投靠親戚之後，申請住房補助都因資格不符而被打回票，理由是她住在親戚家，不符合「無家可歸」的定義。她說：「他們覺得我並不是流落街頭，是住在親戚家裡，所以不是無家可歸。我非常需要幫助，但行得通的管道實在很少。」

報導指出，讓租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令(eviction moratorium)本月底即將屆滿到期，到時候更多民眾恐怕就要變成無家可歸，但需要住房補助的民眾如果暫住親戚家，就可能像費利裴洛一樣，反而因此變成資格不符。

聯邦住房與城市發展部認定的「無家可歸」是指缺乏「固定的夜晚住所」(fixed nighttime residence)，露宿街頭或住在遊民收容所的民眾都符合資格，但到親友家暫住或一間間汽車旅館輪流居住的民眾則不符資格。

「全國遊民與貧窮法律中心」(National Homelessness Law Center)法律部主任塔爾斯(Eric Tars)說，對於手頭非常拮据的民眾來說，如果只能在花錢吃飯或花錢繳房租之間二選一，通常只能選擇前者，就算不想暫住親朋好友家，到最後只能默默接受，疫情肆虐之際，不同家庭住在一起，其實是頗有風險的安排。

塔爾斯說，疫情爆發前，許多有經濟困難的家庭就不願選擇遊民收容所，因為擔心有安全問題，某些收容所強迫規定家庭成員並須依性別分開房間，疫情發生後某些家庭為了符合補助資格，則咬緊牙關住進遊民收容所。