懂得衝鋒和叫罵！美國海軍陸戰隊試用自主槍靶機器人
美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營（Camp Lejuene）基地近日試用更複雜的新式「未來靶場」，不僅納入地勢環境因素，更將傳統的靶板換成可橫越戰場的自主槍靶機器人，要讓官兵面對「更真實的敵人」。
外電報導，這一個新式靶場名為「G-36靶場」（Range Golf-36），採用的自主槍靶機器人配備重型軍規級四輪底盤，利用類似自駕車光學雷達的科技協助導航及避開障礙物，就跟真的敵人一樣，會在設有壕溝、林地與樹叢等地勢的靶場內四處活動，還懂得閃避與改變方向，更會分散或衝鋒，直到豎起的人型標靶被擊中倒下為止。不僅更加真實，參加演訓官兵也更不好瞄準。
影片來源：YouTube
廠商Marathon Targets表示，這個自主槍靶機器人重約226公斤，可透過高效率電動馬達與電池達到人類跑步的速度，也能模擬受傷或死亡的反應，擴音器則可播放槍擊等軍事特效音及模擬57種不同方言叫罵與詛咒，當敵軍、平民路人或被當成人肉盾牌的人質都沒有問題。
儘管自主槍靶機器人所費不貲，租用16具就要210萬美元，但據指在場指揮官觀察到，使用槍靶機器人才一天，官兵作戰精度升幅就達104%。
海陸第二師師部槍砲長史密斯一級准尉（Chief Warrant Officer 5 Joshua Smith）表示，目前多數海陸官兵不曾見過一個美國並未擁有優勢力量的世界，他們正努力製造的實彈場景會去除部隊傳統享有的3比1優勢，讓海軍陸戰隊能過渡到實力接近與相當的戰鬥（the peer and near-peer fight）。
上一則
FB留言