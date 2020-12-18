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懂得衝鋒和叫罵！美國海軍陸戰隊試用自主槍靶機器人

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營基地近日試用更複雜的新式未來靶場，不僅納入地勢環境因素，更將傳統的靶板換成可橫越戰場的自主槍靶機器人，要讓官兵面對「更真實的敵人」。畫面翻攝：MAILONLINE
美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營基地近日試用更複雜的新式未來靶場，不僅納入地勢環境因素，更將傳統的靶板換成可橫越戰場的自主槍靶機器人，要讓官兵面對「更真實的敵人」。畫面翻攝：MAILONLINE

美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營（Camp Lejuene）基地近日試用更複雜的新式「未來靶場」，不僅納入地勢環境因素，更將傳統的靶板換成可橫越戰場的自主槍靶機器人，要讓官兵面對「更真實的敵人」。

外電報導，這一個新式靶場名為「G-36靶場」（Range Golf-36），採用的自主槍靶機器人配備重型軍規級四輪底盤，利用類似自駕車光學雷達的科技協助導航及避開障礙物，就跟真的敵人一樣，會在設有壕溝、林地與樹叢等地勢的靶場內四處活動，還懂得閃避與改變方向，更會分散或衝鋒，直到豎起的人型標靶被擊中倒下為止。不僅更加真實，參加演訓官兵也更不好瞄準。

影片來源：YouTube

廠商Marathon Targets表示，這個自主槍靶機器人重約226公斤，可透過高效率電動馬達與電池達到人類跑步的速度，也能模擬受傷或死亡的反應，擴音器則可播放槍擊等軍事特效音及模擬57種不同方言叫罵與詛咒，當敵軍、平民路人或被當成人肉盾牌的人質都沒有問題。

儘管自主槍靶機器人所費不貲，租用16具就要210萬美元，但據指在場指揮官觀察到，使用槍靶機器人才一天，官兵作戰精度升幅就達104%。

海陸第二師師部槍砲長史密斯一級准尉（Chief Warrant Officer 5 Joshua Smith）表示，目前多數海陸官兵不曾見過一個美國並未擁有優勢力量的世界，他們正努力製造的實彈場景會去除部隊傳統享有的3比1優勢，讓海軍陸戰隊能過渡到實力接近與相當的戰鬥（the peer and near-peer fight）。

自主槍靶機器人廠商Marathon Targets實際演示影像。畫面翻攝：FAC...
自主槍靶機器人廠商Marathon Targets實際演示影像。畫面翻攝：FACEBOOK/ Marathon Targets
美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營基地近日試用更複雜的新式未來靶場，自主槍靶...
美國海軍陸戰隊位於北卡羅來納州的勒瓊營基地近日試用更複雜的新式未來靶場，自主槍靶機器人廠商Marathon Targets在臉書貼出他們的產品。畫面翻攝：FACEBOOK/ Marathon Targets

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