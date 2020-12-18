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美國藥物過量致死人數 疫情期間創新高

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
美國衛生官員表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得服用藥物過量致命的案例飆升，強調在疫情期間，必要醫療服務必須維持。示意圖／ingimage
美國衛生官員表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得服用藥物過量致命的案例飆升，強調在疫情期間，必要醫療服務必須維持。示意圖／ingimage

美國衛生官員今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得服用藥物過量致命的案例飆升，強調在疫情期間，必要醫療服務必須維持。

法新社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），截至5月為止的一年期間，美國有8.1萬人以上死於藥物過量，是歷來12個月期間的最高數字。

CDC表示，最新數據顯示，自今年初疫情侵襲美國以來，藥物過量致死的人數已加速升高。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）說：「疫情打亂了日常生活，對有藥物濫用症的人而言衝擊尤其大。」

他說：「當我們持續防治疫情的同時，不要忽略受到其他衝擊的人，這很重要。我們必須照顧到這些受到意外結果折磨的人。」

專家表示，類止痛藥使用者面臨的風險增加，原因之一在於疫情帶來的失業與無家可歸問題。

自1999年以來，已有超過50萬名美國人死於處方和非處方的類止痛藥品。

止痛藥大廠普度製藥（Purdue Pharma）日前對多項刑事指控認罪，以達成逾80億美元和解協議。普度製藥過去積極推銷處方藥物「奧施康定」（Oxy Contin），引發美國鴉片類藥物成癮危機。

美國 疫情 CDC

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