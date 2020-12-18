美年度狙擊手大賽 「這支部隊」擊敗特種部隊奪冠

參賽的每支小隊皆配有狙擊手和觀測員各一名，旨在測試狙擊槍法、野戰及其他相關戰技，被視為模擬實戰的演習。(U.S. Army National Guard)

美國 近日舉辦一年一度、匯集精銳的狙擊手錦標賽，最後由國民警衛隊（National Guard）脫穎而出拿下冠軍，擊敗包括特種部隊在內的各路菁英。

35支來自美國各作戰單位的狙擊小隊於本月初齊聚一堂，參加第50屆溫斯頓威爾遜狙擊手錦標賽（Winston P. Wilson Sniper Championship）及第30屆年度武裝部隊技能競賽（AFSAM），其中後者又更受到矚目，因為各小隊會一同競爭。

AFSAM由國民警衛隊槍擊訓練中心和狙擊學校舉辦，地點選在阿肯色州 （Arkansas）的查菲堡機動訓練中心（Fort Chaffee），每支小隊皆配有狙擊手和觀測員各一名，旨在測試狙擊槍法、野戰及其他相關戰技，被視為模擬實戰的演習。

競賽包含射擊、滲透、撤出以及追蹤等共計28個項目，最終代表加州 國民衛隊參賽的亞尼奧斯（Demetrios Iannios）和瓦爾加斯（Eric Vargas）上士擊敗群雄，以總得分625.5奪下冠軍，擊敗位居二三名的特種部隊和海軍陸戰隊突襲兵團（Marine Raider）訓練小組，他們分別得到500分及455分。

另一場溫斯頓威爾遜狙擊手錦標賽，則是專門為國民警衛隊舉辦，最終分別由科羅拉多州、愛荷華州和猶他州的代表隊奪下前三名。

奪冠後，瓦爾加斯上士謙虛地表示：「大家來這裡就是為了完成分內工作，成為該領域的佼佼者、精通射擊，並完美地達成任務」，他更強調無論來自哪個作戰單位，所有參賽者右肩上都別著美國旗幟，一切都是為了國家。