總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

「五力全開演唱會」獻唱的歌手，除了華語歌壇知名藝人彭佳慧(右)、林宥嘉(上左)、周興哲(上中)外，還有YouTube網紅歌手Jason Chen(陳以桐，下中)及蔡恩雨(Priscilla Abby，下左)，總共帶來16首歌曲，每首都是為掃除疫情陰霾、帶來希望與信心而精心挑選。(本報資料照)

一切總是會好的。

新冠疫情 肆虐，疫苗雖然問世了，但生活尚無法如過去，大家有說不出的苦悶；世界日報為了鼓舞美國華人 走出疫情陰霾，邁向希望萌芽的2021年，特別邀請五位跨世代、跨地域與跨平台的歌手，將於12月19日美東時間晚上9時直播「五力全開 Our Hope線上演唱會」；這場傳遞愛與希望、為美國華人而唱的演唱會，獲得麥當勞獨家贊助。

特別獻給在疫情中的美國華人

「相信這一切總是會好的，風雨中雙手堅定溫柔握著，有多少願望清單在未來等著，那些挫折、那些沮喪，會過去的...。」2020年新冠疫情蔓延時，情歌天后彭佳慧特別譜寫新曲「總是會好的」，以款款深情的歌聲撫慰人心，將於12月19日全球首唱，特別獻給全球疫情震中的美國華人。

為「五力全開演唱會」獻唱的歌手，除了華語歌壇知名藝人彭佳慧、林宥嘉、周興哲外，還有YouTube網紅歌手Jason Chen(陳以桐)及蔡恩雨(Priscilla Abby)，總共帶來16首歌曲，每首都是為掃除疫情陰霾、帶來希望與信心而精心挑選。

主辦單位表示，疫情使人們有更多與家人相聚的時光，精心邀約的五位歌手涵括各世代、不同表演舞台，適合中生代父母與新生代子女在家共賞。

彭佳慧 勿對愛放棄 要鼓舞在美華人

曾獲得台灣金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧表示， 因為疫情關係，今年有更多時間在家裡陪家人與孩子，也製作了新專輯，當世界日報邀她為「Our Hope線上演唱會」獻唱時，她覺得很開心，決定把自己作曲、尚未發表的「總是會好的」新歌，線上唱給美國華人聽，「希望藉這首歌，帶給全球民眾希望，相信疫情總是會過去，也相信一切總是會好的」。

彭佳慧說，2020年是很特別年分，雖然疫情阻礙了行動，但也給了很多美好，「千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

林宥嘉 陽光般旋律 要溫暖在美華人

台灣歌唱選秀節目《超級星光大道》冠軍出身的歌手林宥嘉，將以歌聲鼓勵華人朋友，以歡娛心情迎接2021年。

林宥嘉將演唱他退伍後的創作歌曲「兜圈」；他說，這首歌的創作來自生活變化，入伍後生活變得十分規律、簡單，但當心情放鬆時，卻能享受兜圈的美麗時光；12月19日，他希望以如陽光般的溫暖旋律，來舒緩美國華人的生活步調，用愉快的心情迎接明年。

周興哲 情歌小王子 要打動在美華人

華語創作小天王周興哲(Eric Chou)在疫情下首開萬人演唱會，經由時代雜誌報導而人氣爆紅；周興哲11歲從台灣到波士頓念書，18歲時才回台，成為創作歌手後，在美國有不少粉絲。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，他創作的「以後別做朋友」、「你，好不好」的兩支MV，在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手；本月19日，他將演唱五首自創曲歌曲，為美國華人帶來希望。

Jason Chen 唱首戀愛歌 要你永保希望

華裔美籍歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)兩位都是網紅歌手；截至上月止，陳以桐的YouTube頻道已有194萬人訂閱，總點閱數超過3.8億。

陳以桐在美國長大，但中文程度不錯，能用中文與粉絲互動；19日他將演唱一首中文歌，歌名叫「Best Friends」，希望這首關於戀愛的歌能讓大家永遠不放棄希望。

蔡恩雨 電音女歌手 要讓你感受青春

蔡恩雨是馬來西亞華人，也是華語樂壇中的電音女歌手，因翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅，她另外還有「電音公主」之稱號；她的原創單曲I Love The Sky 在YouTube頻道獲得高達850萬觀看量，她的歌聲與創作的音樂，總能讓人感受一股青春及希望的活力。

12月19日美東時間晚上9時，邀請您的親朋好友「網聚」，上Our Hope活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」( ourhope.worldjournal.com)，一起迎接2021年新希望。