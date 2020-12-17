疫苗比一比…莫德納可放冰箱30天 輝瑞僅5天 

莫德納疫苗。(Getty Images)

莫德納(Moderna)公司研發的新冠疫苗 17日通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA )小組審核，一旦批准緊急使用，將成為輝瑞(Pfizer)疫苗後，第二種能對抗新冠病毒且免疫力達95%的疫苗，兩款疫苗雖都使用「信使核糖核酸」(mRNA)來刺激人體免疫系統而發揮功效，但莫德納刺激的人體微脂粒傳送系統並不相同，不需要超低溫 ，可用一般冷凍系統來配送並貯存。

有線電視新聞網(CNN)17日報導，根據莫德納疫苗臨床實驗數據簡報，其疫苗對各年齡層、性別、種族及族裔民眾都有效；參與莫德納實驗的受測者當中，約10%為非裔、20%為拉美裔。

衛生部長阿查爾11月指出，莫德納及輝瑞兩款疫苗非常相似，但有幾個關鍵差別，讓莫德納疫苗「更有彈性」。

FDA疫苗諮詢委員會成員歐菲特(Paul Offit)曾說，莫德納疫苗刺激的微脂粒傳送系統(lipid delivery systems)與輝瑞的並不一樣，指的是信使核糖核酸所在的脂肪微粒不同；正因如此，儲存及施打的方式並不相同。莫德納的疫苗不必像輝瑞的那般，要保存於極低溫環境當中。

輝瑞疫苗必須貯放在攝氏零下75度的環境，比美國當前使用的任何疫苗，都要低大約50度，放在冰箱只能撐最多五天就會失效；相形之下，莫德納疫苗可以貯藏在攝氏零下20度的環境，相當家用冰箱可以造出的溫度，而且可以放在冰箱內的壽命達30天。

主持疫苗研發的「神速任務」(Operation Warp Speed)團隊負責人史勞伊(Moncef Slaoui)指出，這一點讓莫德納疫苗更容易管理，便於取得。

如此的差異意味輝瑞的疫苗要在擁有特殊設備的大型機構如醫院裡使用，而莫德納的則在較小的地區連鎖機構或藥房便能施打。

在劑量及施打時間方面也有不同；莫德納疫苗為兩劑100毫克，間隔28天施打，而輝瑞疫苗則為兩劑30毫克，間隔時間為21天。莫德納疫苗若取得緊急授權，將用在18歲及更年長民眾，而輝瑞則用在16歲及以上。

莫德納疫苗一旦獲准緊急使用，21日早晨便可送達3200處施打地點，遠比輝瑞疫苗的636個來得多。