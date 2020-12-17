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拿員工染疫打賭 泰森食品廠7高管遭開除

編譯陳韻涵／綜合17日電
泰森食品公司經過獨立調查後，開除七名高階經理，因為他們就工廠內確診新冠肺炎的人數打賭。圖為該公司位於愛阿華州的肉廠。(美聯社)
泰森食品公司經過獨立調查後，開除七名高階經理，因為他們就工廠內確診新冠肺炎的人數打賭。圖為該公司位於愛阿華州的肉廠。(美聯社)

泰森食品(Tyson Foods)經過獨立調查後，16日證實七名高階經理以工廠員工確診新冠肺炎的人數打賭，因此將這批高管開除。

司法部長霍爾德(Eric Holder)主導的調查，揭露愛阿華州滑鐵盧(Waterloo)的泰森食品加工廠多名經理的不當行徑；該工廠逾千人染疫，至少六人死亡。

「我們珍視我們的員工，期望團隊中的每一個人，尤其領導階層，在我們所做的一切事情中都應秉持誠信操守」；泰森食品主席兼執行長班克斯(Dean Banks)發表聲明說：「這些人的行為並不代表泰森的核心價值，這正是我們立即採取適當行動，以求查明真相的原因。」

泰森食品發言人米克森(Gary Mickelson)表示，公司基於隱私考量，不會公布調查細節或被開除者姓名。

米克森說，「我們可以保證，霍爾德先生和他的團隊嚴肅對待打賭指控，發現充足證據並開除涉事人員」。

泰森上月起讓多名高階主管停職，並委託霍爾德合夥經營的「Covington & Burling」法律公司接手調查。

任職10年的泰森前維護經理博思肯(Cody Brustkern)說，他配合調查卻遭開除，指控泰森高層要「保護品牌」，「這種處理方式令人失望，我還是不知道我為何被開除，這很瘋狂」。

病歿工廠員工的家屬提告，控訴廠經理哈特(Tom Hart)於春季疫情在滑鐵盧社區及泰森工廠開始蔓延後，便「開局」作莊，吆喝他人下注，賭工廠內會有多少比率的人員染疫。

一名前經理向原告律師供稱，他和另九人各出10元下注，當時工廠正進行大規模篩檢，猜中正確染疫比率的下注者可獲得100元。

病故家屬的律師歐雀德(Mel Orchard)說，泰森開除涉事經理，證實此送案的真實性，泰森工廠經理「拿人命打賭」，忽視病毒的危險性且未提供安全的防疫措施。

疫情 愛阿華州 司法部

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