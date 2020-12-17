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第3次被告壟斷！Google遭美38州指控非法操縱搜尋結果

編譯季晶晶／綜合外電
美國38個州聯手控告Google非法壟斷。(路透)
美國38個州聯手控告Google非法壟斷。(路透)

Google正面臨第三起反壟斷訴訟。美國多達38個州的檢察長周四（17日）聯手提告，指控Alphabet公司旗下的這個部門透過反競爭協議和作為，非法壟斷網路搜尋和搜尋廣告業務市場。

這距離德州和另外9州控告Google濫用在數位廣告市場的獨占地位，且向出版商收費過高，僅僅一天；距離司法部與11州共同提告，聲稱Google違法鞏固自家搜尋引擎在智慧手機上的壟斷地位，大約兩個月。

周四的訴訟以亞利桑納、科羅拉多、愛荷華、內布拉斯加、紐約、北卡羅萊納、田納西和猶他等8州為首，近似於司法部10月20日的訟案，但又更進一步增加指控說，Google阻擋來自旅遊、家居裝飾和娛樂領域專業引擎的搜尋結果或降低其排名。

這反映了Yelph和Tripadvisor在內專業數位資訊提供商一直抱怨的事：Google歧視他們，限制他們的成長。兩家公司都盛讚此一反壟斷訴訟。

科羅拉多州檢察長Phil Weiser說，他們正尋求將兩案合而為一。

周四的訟案請求法院下令，採取能防範Google破壞競爭的行動，「包括但不限於結構性的資產剝離」。但未指明尋求什麼樣的分拆。

Google已表示，聯邦訴訟和德州為首的訟案有嚴重瑕疵，認為自己憑能力競爭，因為消費者優先選擇產品而維持優勢地位。

Google 德州 司法部

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