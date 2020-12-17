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加州單日新增確診逾5萬 南加 ICU病床可用率降至0%

中央社／洛杉磯17日專電
州長紐森說「隧道盡頭已經看見光亮，但請記住我們還沒走出隧道。」( 歐新社)
州長紐森說「隧道盡頭已經看見光亮，但請記住我們還沒走出隧道。」( 歐新社)

「我們醫院遭受圍攻」。洛杉磯郡官員昨發出上述警告不久，加州衛生當局今天公布最新數據，南加州地區加護病房幾乎滿載，可用率為0%。

加州州長紐森（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）14日在洛杉磯一家醫院，見證加州第一位民眾接種輝瑞疫苗，宣告首批3萬多劑疫苗在加州開始施打，保護第一線醫護人員。

州長紐森說「隧道盡頭已經看見光亮，但請記住我們還沒走出隧道」。加州下周再收近40萬劑輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗，但在此之前，疫情持續惡化。

人口近4000萬的加州，累計確診人數接近170萬，染疫死亡超過2萬人。加州16日單日新增5萬1724例確診、393死。

洛杉磯多家媒體今天午間均用突發快訊報導，南加州醫院加護病房（ICU）病床可用率降至0%。

全加州的住院人數持續上升，已經連續18天打破紀錄。15日最新數據，共1萬4939名確診病患住院，跟10月底相比高達6倍。人口最多的洛杉磯郡住院人數為4864人，其中991人在加護病房。

儘管百分比顯示為0%，不表示重症病床等於零。由於加護病房的使用經常變動，這個數字是參考超乎預期的重症病患人數所做的估計值。

媒體報導，當ICU病床可用率降至0%，醫院開始把病患安置在急診室的開放式病床，病患受到的照護不如ICU，死亡率可能上升。一般而言，醫院均有因應大規模突發事件的應變模式，能擴充容量20%做為緊急使用。

加州 洛杉磯 疫苗

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