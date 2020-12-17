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哈佛校長致賀信拜登 敦促扭轉川普移民限制

全球首個地區 歐洲新冠肺炎病故破50萬

可口可樂裁員2200人 SEC控羅賓漢詐騙 Coinbase將上市

記者張大仁／整理

財經簡訊

首申失業金數 逾3個月新高

勞工部表示，上周各州重新推出新冠疫情限制，申領失業救濟金人數意外上升。截至12月12日當周首次申領失業救濟金人數達88.5萬，是9月5日當周以來新高。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計的數字為80.8萬人。前周申請數上修9000人至86.2萬人。截至11月28日，總申領人數為2060萬人。

新屋開工增1.2% 達154.7萬套

商務部表示，11月新屋開工率上升1.2%，經季節調整後年率達154.7萬套，接近2月時的156.7萬套，顯示即使新冠病例激增、政府補助不足，且經濟復甦趨緩，但房市續強。11月房屋興建許可證數量增加6.2%至16.39萬套。單屋住宅上升0.4%，年率118.6萬套，為2007年4月來新高，連升7月。

谷歌2個月內遭各州第3次提告

谷歌在不到2個月內面臨第三次政府反托辣斯訴訟，這次是由跨黨派州檢察長共同提出。共有38州和地區參加訴訟，聲稱谷歌非法透過反競爭行為和合約在一般搜索和搜索廣告中保持壟斷地位。帶頭指控的執行委員會成員包括亞利桑納州、科羅拉多州、愛阿華州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、田納西州和猶他州。

可口可樂全球裁員2200人

可口可樂將全球裁員約2200人，為新冠疫情加速其全面重組計畫的一部分。在美國，可口可樂將透過裁員和收購合約裁減約1200個工作崗位，約占其國內市場勞動力的12%。截至2019年底，可口可樂在全球擁有8.62萬名員工。但是疫情重擊收入並增加成本，該公司約半數銷售額通常來自消費者在外飲用飲料。

SEC控詐騙 羅賓漢付6500萬罰金

美國證券交易委員會(SEC)指控羅賓漢(Robinhood)欺騙客戶股票交易可賺大錢，但未能兌現承諾。羅賓漢同意支付6500萬元的民事罰款，但不承認或否認SEC的調查結果。該公司一名律師表示，這種做法「並不反映如今的羅賓漢」。

比特幣觸2.3萬元 Coinbase將上市

隨著投資人對加密貨幣重燃熱情，將比特幣價格推至2.3萬元歷史新高，全美最大數位貨幣交易所Coinbase也將申請上市。該公司宣布已向證券交易委員會(SEC)秘密提交S-1表格的註冊聲明草案，預計將在SEC完成審查程序後生效。位於加州的Coinbase成立於2012年，向來是買賣加密貨幣的理想之地。

可口可樂 疫情 裁員

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