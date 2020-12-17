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哈佛校長致賀信拜登 敦促扭轉川普移民限制

記者劉晨懿之／波士頓報導
哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)。美聯社
哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)。美聯社

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)本周致信總統當選人拜登，敦促撤銷川普政府在過去四年實施的一系列移民限制措施，包括恢復國際學生入境且確保簽證身份等。白樂瑞說，源源不斷流向美國的優秀移民，歷史上一直是美國創新經濟的關鍵部分。

白樂瑞在祝賀拜登贏得選舉的賀信中寫道，支持新一屆政府計畫取消對某些穆斯林國家的旅行禁令，恢復「童年來美暫緩遣返」（DACA），並為來自經歷戰爭或自然災害國家者恢復辦法臨時保護身份。

以當前正在發生新冠疫情為由，白樂瑞敦促拜登指示學生交換簽證項目(Student Exchange Visa Program)恢復批准國際學生入境，並確保目前就讀於全日制遠程教育的學生能夠保持學生簽證身份。

他寫道，過去九個月，再次證明了外國出生者在美國所發揮的重要作用，包括疫情前線的醫護，以及研究治療和疫苗的科學家。他特別提到了開發其中一種疫苗的Moderna生技公司董事长阿福煙(Noubar Afeyan)。阿福煙在貝魯特出生長大，麻省理工學院獲得博士學位，當前已是美國公民

白樂瑞說，雖然阿福煙的貢獻是特殊的，但故事並不特殊。美國國家科學委員會估計，在科學和工程等高需求領域的美國博士生中，多達50%出生於外國；此外，自2000年來，獲得諾貝爾化學、物理和醫學獎的美國科學家中，37%是移民。

美國公民 學生簽證 拜登

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