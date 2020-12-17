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川普任命朱利安尼兒子任職美國大屠殺紀念館委員會

記者顏伶如／綜合報導
川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)的兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)。(路透)
川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)的兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)。(路透)

任期再過一個月即將結束的川普總統，16日宣布任命私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)的兒子安德魯‧朱利安尼(Andrew Giuliani)出任美國大屠殺紀念館委員會(U.S. Holocaust Memorial Council)委員。這個職務任期五年，掌管位於華府的美國大屠殺紀念館(United States Holocaust Memorial Museum)預算資金，並為紀念館募款。

安德魯‧朱利安尼先前服務於廣告界，2017年起在川普政府白宮公共關係暨跨部會事務辦公室(Public Liaison and Intergovernmental Affairs)任職。紐約時報報導，白宮資料顯示，安德魯‧朱利安尼年薪約9萬5000元。

朱利安尼先前接受媒體訪問，談到兒子進入白宮工作時曾說：「他還是嬰幼兒時期就已經認識總統了。」安德魯‧朱利安尼在11月下旬確診染疫，朱利安尼12月初確診之後一度住院。

除了安德魯‧朱利安尼之外，川普貼身助理魯納(Nick Luna)、白宮法律顧問辦公室(Office of White House Counsel)律師韋柏爾(Mitchell Webber)，也都獲得川普任命為大屠殺紀念館委員會委員。

美國大屠殺紀念館委員會共有55名委員，委員皆由總統指派。獲得總統任命的委員，通常與猶太出身背景有關，或者在爭取人權方面有傑出貢獻。

在安德魯‧朱利安尼、魯納及韋柏爾三人當中，只有韋柏爾是猶太人，曾在十多年前於「紐約太陽報」(New York Sun)撰文討論猶太人與以色列議題。魯納與安德魯‧朱利安尼則沒有關於猶太人方面的經歷或紀錄。

安德魯‧朱利安尼16日在推特發文寫道，很榮幸獲得任命為美國大屠殺紀念館委員會委員，「在這個宗教自由越來越遭受威脅，反猶太情緒逐漸高漲的時刻，我們必須永遠記得大屠殺的暴行，教導我們的孩子政府無權干預個人的信仰自由」。

魯納是喜劇演員出身，曾參加Sammy and Sherlock Can't Get Any電影演出。他在今年10月初確診感染新冠病毒。

猶太 美國 白宮

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