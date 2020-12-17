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向白宮爭取特赦案件爆增 川普以是否效忠為考量依據

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向白宮爭取特赦案件爆增 川普以是否效忠為考量依據

記者顏伶如／綜合報導
儘管川普總統仍然不願承認無法連任，隨著卸任期限逐漸接近，向白宮爭取特赦的案件巨量增加。美聯社
儘管川普總統仍然不願承認無法連任，隨著卸任期限逐漸接近，向白宮爭取特赦的案件巨量增加。美聯社

儘管川普總統仍然不願承認無法連任，隨著卸任期限逐漸接近，向白宮爭取特赦的案件巨量增加。美國有線電視新聞網(CNN)17日報導，白宮自大選日以來收到數以百計來自川普盟友的特赦要求，其中包括川普的企業界老友及某些高知名度罪犯，目的都是希望川普離任前幫忙赦罪；由於案件數量龐大，白宮助理特別製作了一份試算表(spreadsheet)檔案，以便追蹤處理進度。

報導指出，大選日以來的六周裡，白宮西廂不斷收到請求川普特赦的電話及電郵。由於案件數量龐大，白宮助理製作了一份試算表，追蹤每個案件的處理及討論進度，川普對於接獲特赦要求的討論則頗感興趣，曾經私下詢問親信應該為哪些人特赦。

一名消息人士透露，近來許多人向白宮要求特赦的盛況「簡直瘋狂」，「有很多動作」。白宮不願對美國有線電視新聞網的報導發表評論。

報導分析，對於是否為某個對象赦免罪刑，川普這些年來的作為均對外界透露，無意透過司法部體系的特赦檢察官(Pardon Attorney)評估，各界人士因此紛紛直接找上白宮，如果沒辦法直接跟川普取得聯繫，則退而求其次打電話或寫信給白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner，以及白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)，或者白宮律師西波隆(Pat Cipollone)。

了解內情的知情人士說：「大家都覺得，能否獲得特赦並沒有正式管道，所以他們就直接找上門來。大家都希望透過朋友，或者朋友的朋友的表親，想辦法讓白宮能看看他們的信。」

雖然爭取特赦的案件數量極多，但報導指出，最後能成功獲得赦罪的，應該只有川普認識的對象，或者有辦法透過關係請有力人士幫忙遊說的個案。一名受到委託而正在幫忙客戶爭取特赦的受訪者說，當事人過去四年來對川普忠心耿耿，如今肯定能獲得回報。

報導指出，川普目前正在考慮的特赦名單上，共有20多名身邊的核心成員，川普相信這些人都是因為政治因素已經遭到司法單位鎖定，或者在將來可能遭到起訴。川普重要心腹、川普集團(Trump Organization)財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg)也是川普考慮中的特赦對象之一。魏塞爾柏格由於捲入川普付給婚外情緋聞女主角「封口費」事件，遭到調查人員鎖定。

知情官員也說，川普並不排除採取先下手為強策略，提早一步在離任之前為自己赦免。

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