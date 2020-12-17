猜中密碼登入川普推特 駭客居然不用被罰

川普推特。（網頁截圖）

一名駭客今年在美國總統大選 前夕成功猜出總統川普推特 （Twitter）帳號密碼並登入帳號，不過荷蘭檢方今天表示，由於此人行為符合駭客道德規範，因此不會面臨指控。

法新社引述荷蘭媒體報導，這位被荷蘭媒體稱為黑佛斯（Victor Gevers）的駭客10月16日猜出川普推特帳號@realDonaldTrump密碼「MAGA2020!（2020讓美國再次偉大！）」，成功登入帳號。

黑佛斯隨後於10月22日美國總統大選最後階段，分享據稱是川普帳號內部的截圖。

但當時白宮否認川普推特帳號遭駭，推特也表示並未掌握相關證據。

推特就此事的最新發展表示：「我們尚未掌握證據來證實此一說法，包括荷蘭方面今天刊登的報導。我們為美國高知名度、關乎選舉的推特帳號積極落實帳戶安全措施，包括政府旗下的聯邦分支。」

白宮尚未就進一步的置評要求做出回應。

黑佛斯表示，對於這樣的結果感到相當開心。他說：「這不僅與我的工作有關，也攸關所有自告奮勇找出網路漏洞的人。」

這名備受敬重的網路安全研究人員表示，自己持續對高知名度的美國大選候選人的推特帳戶進行半定期掃描，並在10月16日這天成功猜出川普的密碼。

荷蘭警方表示，黑佛斯是自行披露登入川普帳號一事，且他後來向警方表示，自己之所以調查密碼強度，是因為川普的推特帳號若在大選前夕遭人盜用，恐牽涉重大利益問題。

警方表示，已將調查結果轉交美國當局。

黑佛斯向警方表示，自己握有駭入川普帳號的更多充分證據。

理論上，黑佛斯當時應該能夠看見川普的所有資料，包括私人照片和訊息、私下加入書籤的推文、已封鎖用戶人數，不過川普擁有8900萬人追蹤的推特帳戶現在安全無虞。

不過推特拒絕回覆英國廣播公司新聞網（BBC News ）的直接提問，包括川普的帳號是否具有額外安全措施，以及是否會記錄未知的登入。

今年稍早，黑佛斯也自稱和其他安全研究人員曾於2016年以密碼「你被開除了（yourefired）」登入川普推特帳號。