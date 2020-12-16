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哀痛！德州教師夫妻 手牽手「疫」起離世

編譯陳韻涵／綜合16日電
德州教師夫婦布萊克威爾(左)和妻子羅斯‧瑪莉，因新冠肺炎併發症一同離世。(GoFundMe網站)
德州教師夫婦布萊克威爾(左)和妻子羅斯‧瑪莉，因新冠肺炎併發症一同離世。(GoFundMe網站)

德州一對教師夫婦雙雙確診新冠肺炎，13日在加護病房手牽著手共赴黃泉，死因為新冠肺炎併發症。

61歲的布萊克威爾(Paul Blackwell)和65歲的妻子羅斯‧瑪莉(Rose Mary Blackwell)13日病逝哈里斯衛理公會醫院(Texas Health Harris Methodist Hospital)。

布萊克威爾夫婦的兒子克里斯多福(Christopher Blackwell)告訴「哥倫比亞廣播公司11台」(CBS 11)，父母在病況惡化後入住加護病房，在生命末期靠呼吸器維生，家人做出心碎決定，讓兩人脫離苦海，毋須再仰賴機器維生。

「我的另兩位兄弟當時就在病房裡，他們用輪椅把我的繼母推到父親的房間，同時摘下兩人的呼吸器。」克里斯多福說，「他們手牽著手，幾分鐘後相繼離開。」

克里斯多福接著說：「我之前從未目睹這樣的情景，難以言喻。」

布萊克威爾和羅斯‧瑪莉都是大草原城(Grand Prairie)獨立學區的資深教師，兩人直到12月生病前都還熱心教學，尚不清楚布萊克威爾夫婦如何感染新冠病毒。

羅斯‧瑪莉是崔維斯世界語言學院(Travis World Language Academy)的二年級教師，請病假前剛好任教滿20年；保羅則是體育老師、法尼中學(Fannin Middle)的足球教練。

布萊克威爾家人在群眾募資網站GoFundMe上發起募捐，為兩人籌募喪葬費用，預定募款3萬元；兩人身後留下三個孩子及20名孫子。

新冠肺炎 足球 德州

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