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蓮蓬頭出水量放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」

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蓮蓬頭出水量規定放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」

記者胡玉立／綜合報導
川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日宣布，放寬限制浴室蓮蓬頭出水量。(Getty Images)
川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日宣布，放寬限制浴室蓮蓬頭出水量。(Getty Images)

川普總統去年夏天曾公開抱怨，蓮蓬頭出水量太弱讓他的髮型「不完美」；趕在川普卸任前，聯邦政府15日宣布，放寬限制浴室蓮蓬頭出水量的相關法規。

聯邦政府1992年立法規定蓮蓬頭每分鐘出水量不得超過2.5加侖(約9.4公升)；由於較新款淋浴裝置常帶有多個蓮蓬頭噴嘴，歐巴馬政府時代曾更新規定，指不論浴室有多少個噴嘴同時運作，總出水量仍以2.5加侖為限。15日新規定修正後，每個蓮蓬頭噴嘴每分鐘均可排放2.5加侖水量。

川普今年夏天曾抱怨，「想洗個澡，蓮蓬頭的水就是出不來；想洗個手，水也不出來。所以，你會怎麼做？是不是站在那裡花更長時間洗手、洗澡？我是不知道你們啦，我的頭髮非得完美不可，一定要完美！」

川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日...
川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日宣布，放寬限制浴室蓮蓬頭出水量。(美聯社)

能源部除了放寬蓮蓬頭出水量，還針對新型洗衣機和乾衣機發布另一項新規定：對用水周期短且使用「正常」功能的新型洗衣機和乾衣機，不設能源用量或水量限制。此項規定針對家用洗衣機和烘乾機特定產品制定，其循環周期少於30分鐘；若為前開式洗衣機(滾筒式洗衣機)，循環時間須少於45分鐘。

能源部表示，洗衣機和乾衣機新規定讓廠商製造出循環周期較短的產品，滿足消費者需求；不過，消費者權益組織並不認同能源部的新規定。

自然資源保護協會(Natural Resources Defense Council，NRDC)指出，美國每年銷售的洗衣機和乾衣機數量動輒百萬計，新規定可能導致消費者付出更高額的水電費，用水用電量增多，碳排放量也會變高。」

NRDC表示，新規定將會造成水資源浪費。

川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日...
川普總統曾抱怨蓮蓬頭出水量太弱，讓他的髮型「不完美」；趕在卸任前，聯邦政府15日宣布，放寬限制浴室蓮蓬頭出水量。(路透)

能源部 川普 聯邦政府

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