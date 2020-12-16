貿易代表賴海哲建議拜登：以關稅為籌碼 續施壓中國

美國貿易代表賴海哲建議總統當選人拜登應以關稅為籌碼，繼續施壓中國。(路透)

美國 貿易代表賴海哲罕見接受專訪對路透記者說，美國總統當選人拜登應以關稅 為籌碼，繼續施壓中國執行「第一階段」貿易協議 ，北京在落實該協議上「做得不錯」。

賴海哲為川普政府在貿易領域打破現狀，並對價值3700億美元中國進口商品單邊課徵關稅，進行了辯護。

在被課徵關稅後數個月，北京1年前簽署第一階段貿易協議，承諾兩年內增加採購美國農產品和工業製品，以及能源和服務，比2017年規模增加2,000億美元。

但根據美國海關數據，2018年7月課徵關稅以來，美國進口商已損失716億美元。關稅迫使企業移轉供應鏈、攪亂了金融市場，且在新冠疫情爆發前就造成經濟成長放緩。

賴海哲被問到拜登應如何處理第一階段貿易協議時說：「我會就第一階段協議對他們施壓。我認為，他們（中國）在某些部分做的相當不錯，其他部分則不。」

他表示，北京在採購承諾上的進度遠遠落後，部分原因是受到疫情影響。根據智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Insititute for International Economics），按年度比例計算，截至10月，北京購買的美國商品和服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。

賴海哲說：「我會用爭端解決程序來解決特定問題。我肯定會維持關稅。如果你看到關稅取消，那表示我們沒認真理解中國是一個戰略對手。」

拜登8月曾說，他認為中美第一階段貿易協議「不及格」；但他12月對紐約時報一位專欄作家說，沒有「立即行動」以改變該協議或改變關稅的計畫。