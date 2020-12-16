我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓮蓬頭出水量放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」

中國「嫦娥五號」攜帶月壤 成功返回地球

貿易代表賴海哲建議拜登：以關稅為籌碼 續施壓中國

編譯季晶晶／綜合外電
美國貿易代表賴海哲建議總統當選人拜登應以關稅為籌碼，繼續施壓中國。(路透)
美國貿易代表賴海哲建議總統當選人拜登應以關稅為籌碼，繼續施壓中國。(路透)

美國貿易代表賴海哲罕見接受專訪對路透記者說，美國總統當選人拜登應以關稅為籌碼，繼續施壓中國執行「第一階段」貿易協議，北京在落實該協議上「做得不錯」。

賴海哲為川普政府在貿易領域打破現狀，並對價值3700億美元中國進口商品單邊課徵關稅，進行了辯護。

在被課徵關稅後數個月，北京1年前簽署第一階段貿易協議，承諾兩年內增加採購美國農產品和工業製品，以及能源和服務，比2017年規模增加2,000億美元。

但根據美國海關數據，2018年7月課徵關稅以來，美國進口商已損失716億美元。關稅迫使企業移轉供應鏈、攪亂了金融市場，且在新冠疫情爆發前就造成經濟成長放緩。

賴海哲被問到拜登應如何處理第一階段貿易協議時說：「我會就第一階段協議對他們施壓。我認為，他們（中國）在某些部分做的相當不錯，其他部分則不。」

他表示，北京在採購承諾上的進度遠遠落後，部分原因是受到疫情影響。根據智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Insititute for International Economics），按年度比例計算，截至10月，北京購買的美國商品和服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。

賴海哲說：「我會用爭端解決程序來解決特定問題。我肯定會維持關稅。如果你看到關稅取消，那表示我們沒認真理解中國是一個戰略對手。」

拜登8月曾說，他認為中美第一階段貿易協議「不及格」；但他12月對紐約時報一位專欄作家說，沒有「立即行動」以改變該協議或改變關稅的計畫。

關稅 美國 貿易協議

上一則

潘斯先上陣 周五打疫苗 實況轉播打氣 拜登排下周接種

下一則

蓮蓬頭出水量規定放寬 川普曾怨水太小「害髮型不美」

延伸閱讀

潘斯先上陣 周五打疫苗 實況轉播打氣 拜登排下周接種

潘斯先上陣 周五打疫苗 實況轉播打氣 拜登排下周接種
留不留任Fed主席鮑爾？拜登可能跟進川普做法

留不留任Fed主席鮑爾？拜登可能跟進川普做法
關鍵表態！麥康諾首度賀拜登…促共和黨參議員勿挑戰

關鍵表態！麥康諾首度賀拜登…促共和黨參議員勿挑戰
首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長

首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網