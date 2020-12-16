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專家：買進亞馬遜、Netflix和Match

記者張大仁／綜合報導

那斯達克100指數即將進行成分股調整。在本周收盤後進行年度調整後，該指數將在21日開盤前納入新成分股Match、American Electric Power和Peloton，並剔除Ulta、Citrix和Take-Two。

在重組之前，Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)將增加那斯達克100指數中兩家最大股票的部位：亞馬遜和Netflix。

他指出，「自今年夏天以來，這2支股票都陷入盤整，自6月來一直在橫盤整理。我認為這提供了良好的買進良機。」

他說，當投資支出增加時，亞馬遜就是最佳買入標的，「投資亞馬遜往往要經歷它的周期性大幅投資。只要出現這種情況，投資人常常會受到驚嚇，使其本益比下降。然後12到18個月後，投資暫停，獲利暴衝，然後每個人都被獲利數字嚇到。」「當它們進行大量投資並且股票陷入困境時，就可以買進。」

泰普說，亞馬遜股價到2021年年底達到4000元是「合理的」。亞馬遜16日收盤股價報3240.96元。

一如亞馬遜，泰普也認為Netflix展現投資機會，該股在過去3個月出現回落。他認為，2021年強勁的節目內容有助於推動該股走高，「它在串流媒體大戰中完美融合了數量和質量。Netflix將比迪士尼更具定價能力。其股價將從目前位置開始大幅上揚。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)看好Match，因為它準備在本周末納入那斯達克100指數。他說，Match的網路約會特點就像Zoom在家工作進行視訊會議一樣。

雖然戈登相信其基本面仍然強勁，但在其股價3個月內上漲35%後，他仍認為阻力點將至，「阻力點大約會在165元。其相對強弱指標(RSI)尚未達到之前高點88，因此還有一些上漲空間。我雖有持股，但會在165元左右的水平上保持謹慎。」

Match股價16日收於每股153.9元。

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