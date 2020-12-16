佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

川普總統位在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。美聯社

媒體報導傳出，川普 總統卸任後可能搬到素有「白宮 冬宮」(Winter White House)之稱的佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，但某些棕櫚灘居民15日致函市府及美國特勤局(U.S. Secret Service)，表明不想跟川普當鄰居的立場，要求川普另覓別處居住。

住在海湖莊園附近的棕櫚灘居民在信中指出，從法律角度來看，川普可能沒辦法以海湖莊園做為居住地點，因為在1990年代初期，川普將原本為私人住處的海湖莊園改建為私人俱樂部時，曾與棕櫚灘地方政府簽訂協議。

如果以海湖莊園成為卸任後永久居住地點的計畫受挫，對於川普而言將頗為尷尬。

川普目前是以海湖莊園地址，做為向佛州政府登記投票的永久居住地點。2017年宣誓就職之前，紐約房地產大亨出身的川普，長年居住於紐約市 。

棕櫚灘居民狄莫斯家族(DeMoss)的委任律師在給棕櫚灘市府及特勤局的信中指出，市府應該知會川普，他並不能把海湖莊園當做永久住所，川普離開白宮之後如果搬到海湖莊園，後來卻又被迫遷往別處，將會出現「尷尬場面」。

另一名棕櫚灘住戶塞特茲(Glenn Zeitz)則說，在法律基礎上，川普絕不可能一邊把海湖莊園登成私人住家，一邊又當做俱樂部。他說，川普毫無勝算，「他虛張聲勢是沒用的，因為我們不會退讓」。

1993年，當時陷入財務困難的川普與棕櫚灘地方政府簽訂協議，俱樂部會員在一年當中，不得在海湖莊園客房居住超過21天，也不可以連續居住超過7天。川普的一名委任律師在市議會舉行的公聽會上也公開保證，川普絕對不會搬到海湖莊園長住。