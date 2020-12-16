我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有新冠接觸史 國務院：龐培歐開始隔離觀察

Fed今年最後一場貨幣決策會 市場關注六大重點

龐培歐不顧疫情在國務院開耶誕派對惹議

記者顏伶如／綜合報導
國務院16日上午證實，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與新冠病毒確診案例有近距離接觸，已經依照美國疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離。美聯社
國務院16日上午證實，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與新冠病毒確診案例有近距離接觸，已經依照美國疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離。美聯社

國務院16日上午證實，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與新冠病毒確診案例有近距離接觸，已經依照美國疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離。然而，就在疫情嚴重惡化，美國染疫死亡人數突破30萬之際，龐培歐15日卻在國務院舉行室內耶誕派對，廣發邀請函給900多名賓客，引起輿論爭議。

美聯社報導，龐培歐原訂16日要參加川普總統主持的內閣會議，不過並未排入公開行程。另外，龐培歐預訂17日要與總統當選人拜登內定國務卿布林肯(Antony Blinken)見面，但現在也無法確定是否如期舉行。

國務院以保護個人隱私為由，並未透露與龐培歐接觸的確診案例身份。

美國染疫住院率、死亡人數都不斷刷新紀錄之際，龐培歐具名對900名賓客發出國務院耶誕派對邀請函，舉行地點為室內空間。

華盛頓郵報報導，兩名官員透露，龐培歐與妻子蘇珊‧龐培歐(Susan Pompeo)15日雙雙出席派對，但龐培歐取消了原訂在派對上發表的演說，改由另一名演講人代打。這場派對的主題是慰勞派駐伊拉克、阿富汗等海外危險地區的國務院外交官及眷屬。

報導指出，截至派對舉行前夕的14日晚間，僅有70名賓客對於國務院的耶誕派對邀請做出回覆，但派對當天實際到場的賓客人數卻更少。

龐培歐臨時取消在派對發表演說的原因為何，是否與在室內舉辦大型派對可能威脅個人健康的考量有關，國務院並未說明。

華盛頓郵報報導，官員透露，在這場耶誕派對上，國務院提供賓客飲品、盒裝餐點，還有一名打扮成耶誕老人的男性，戴著口罩一桌一桌與賓客寒暄。

報導指出，國務院雖然要求賓客必須戴口罩並保持社交距離，但從派對照片可以看出，賓客們用餐時口罩是放在桌上的。兩名接到邀請函的受邀者表示，很遺憾國務院舉辦這場活動，讓出席的外交官、眷屬與國務院人員，通通面臨染疫風險。

一名外交官妻子則說，收到邀請函後婉謝參加，因為丈夫派駐海外，萬一她參加派對之後生病了，孩子將無人照料。她說：「舉辦這場派對真的是完全不負責任的行為。」

國務院 龐培歐 美國

上一則

留不留任Fed主席鮑爾？拜登可能跟進川普做法

下一則

有新冠接觸史 國務院：龐培歐開始隔離觀察

延伸閱讀

有新冠接觸史 國務院：龐培歐開始隔離觀察

有新冠接觸史 國務院：龐培歐開始隔離觀察
首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長

首位同志閣員！拜登提名布塔朱吉任運輸部長
龐培歐後天將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘

龐培歐後天將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘
60國棄用中國5G？華春瑩嗆龐培歐：列表來看看

60國棄用中國5G？華春瑩嗆龐培歐：列表來看看

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」