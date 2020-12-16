龐培歐不顧疫情在國務院開耶誕派對惹議

國務院16日上午證實，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與新冠病毒確診案例有近距離接觸，已經依照美國疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離。美聯社

國務院 16日上午證實，國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)與新冠病毒確診案例有近距離接觸，已經依照美國 疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離。然而，就在疫情嚴重惡化，美國染疫死亡人數突破30萬之際，龐培歐15日卻在國務院舉行室內耶誕派對，廣發邀請函給900多名賓客，引起輿論爭議。

美聯社報導，龐培歐原訂16日要參加川普總統主持的內閣會議，不過並未排入公開行程。另外，龐培歐預訂17日要與總統當選人拜登內定國務卿布林肯(Antony Blinken)見面，但現在也無法確定是否如期舉行。

國務院以保護個人隱私為由，並未透露與龐培歐接觸的確診案例身份。

美國染疫住院率、死亡人數都不斷刷新紀錄之際，龐培歐具名對900名賓客發出國務院耶誕派對邀請函，舉行地點為室內空間。

華盛頓郵報報導，兩名官員透露，龐培歐與妻子蘇珊‧龐培歐(Susan Pompeo)15日雙雙出席派對，但龐培歐取消了原訂在派對上發表的演說，改由另一名演講人代打。這場派對的主題是慰勞派駐伊拉克、阿富汗等海外危險地區的國務院外交官及眷屬。

報導指出，截至派對舉行前夕的14日晚間，僅有70名賓客對於國務院的耶誕派對邀請做出回覆，但派對當天實際到場的賓客人數卻更少。

龐培歐臨時取消在派對發表演說的原因為何，是否與在室內舉辦大型派對可能威脅個人健康的考量有關，國務院並未說明。

華盛頓郵報報導，官員透露，在這場耶誕派對上，國務院提供賓客飲品、盒裝餐點，還有一名打扮成耶誕老人的男性，戴著口罩一桌一桌與賓客寒暄。

報導指出，國務院雖然要求賓客必須戴口罩並保持社交距離，但從派對照片可以看出，賓客們用餐時口罩是放在桌上的。兩名接到邀請函的受邀者表示，很遺憾國務院舉辦這場活動，讓出席的外交官、眷屬與國務院人員，通通面臨染疫風險。

一名外交官妻子則說，收到邀請函後婉謝參加，因為丈夫派駐海外，萬一她參加派對之後生病了，孩子將無人照料。她說：「舉辦這場派對真的是完全不負責任的行為。」