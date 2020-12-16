留不留任Fed主席鮑爾？拜登可能跟進川普做法

美國聯準會主席鮑爾。路透

美國 總統當選人拜登 上任首年將有許多重大決定要做，其中一項是決定選誰來接替現任聯準會（Fed）主席鮑爾 。

鮑爾的任期要到2022年2月才期滿，但現在市場已開始議論紛紛，猜測他是否有第二任以及未來的繼任人選。鮑爾可能在16日下午（台北時間17日凌晨3點半開始）的記者會上，面對有關他未來去留的提問。

幾個可能的繼任人選已浮出檯面：現任Fed理事布蘭納德（Lael Brainard），一些專家揣測她可能在2022年接替卸任的鮑爾，或在鮑爾第二任屆滿後取而代之 。另一位媒體盛傳的人選，是前Fed副主席佛格森（Roger Ferguson） —尤其因為他最近宣布明年3月將從美國教師退休基金會（TIAA）執行長職位卸任。

但CNN Business報導指出，拜登很可能讓川普任命的鮑爾留任Fed主席，在美國經濟仍脆弱之際不換央行舵手，以確保政策延續性。無論他是去或留，參議院都必須表決確認新的Fed主席人事案，或再確認由鮑爾續任。

若是留任鮑爾，拜登將仿照前總統歐巴馬的做法：歐巴馬2009年再任命柏南克留任Fed主席，引領經濟走出「大衰退」低潮。鮑爾則在2020年領導Fed祭出眾多刺激計畫，有助於在新冠肺炎疫情期間穩住經濟與金融市場。

不過，正如同現任美國總統川普決定不再提名柏南克繼任者葉倫（Janet Yellen）做第二任，拜登也可能任命自己挑的人選，藉此宣告新政府新氣象。

Nuveen固定收益策略主管Tony Rodriguez說：「拜登致力讓政府各部會領導人多元化，所以可能任命不同的Fed主席。」他推測，拜登可能要求鮑爾續任到經濟回穩，然後鮑爾在第二任中途卸職，好讓拜登在2024年大選前任命自己挑選的Fed主席。

布蘭納德似乎是合理的選擇。她原本被視為拜登政府呼聲甚高的財政部長人選，但拜登後來決定延攬葉倫出任財長。把布蘭納德留在Fed，意味她很可能在鮑爾2026年第二任主席任期屆滿後接棒，前提是民主黨人贏得2024年總統大選。

若在這場疫情引發的經濟危機中途撤換Fed主席，似乎是冒險之舉，尤其鮑爾採取迅速、果決行動力抗危機，備受好評。

另一位可能接替鮑爾的人選是佛格森 — 早在2013年就傳出他可能接掌Fed，但後來歐巴馬選擇葉倫。佛格森任職民間企業的經驗豐富，且備受投資人尊崇。