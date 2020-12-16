Fed今年最後一場貨幣決策會 市場關注六大重點

聯準會主席鮑爾。路透

聯準會（Fed）將於16日下午宣布本次貨幣政策會議決定，在2020年進入倒數計時之際，這將是少數足以影響金融市場的重大事件之一。

策略師將緊盯Fed的會後聲明，尤其聚焦於Fed未來資產收購是否會視就業和通膨指標而定，或甚至採取行動改變購債的步調或組成，比方說更偏重於買入更長年限的證券。

這次開會適逢美國 首批新冠肺炎疫苗開始施打，助長疫情可望在未來數月消退的樂觀期待。國會領袖看來也快要就新一輪財政紓困方案達成共識，但若遲遲仍未談出結果，Fed及Fed主席鮑爾挺身而出提振經濟的壓力勢必升高。

分析師預期，若Fed決策的「鴿派」味比預期濃烈，可能觸動美國公債殖利率 更趨扁平、美元 走軟、美股勁揚。更長期來看，部分策略師仍認為，美國10年期公債殖利率可能在明年升破1%。

以下是市場策略師預期Fed可能宣布的最新政策措施，以及可能牽動的市場反應：

●鴿派驚喜

高盛集團策略師Kamakshya Trivedi與其同僚在研究報告中指出，Fed有可能帶來「鴿派驚喜」，那「可能很快就引發新一波美元貶值，並且在利率敏感領域，包括科技股，帶動一股補漲行情」。

●購債扭轉

瑞銀全球財富管理資深固定收益策略師Leslie Falconio預期，Fed可望決議延長購債計畫，若做法類似2011年9月的「扭轉操作」（Operation Twist），可能意味「朝2011年當時的下限傾斜，即較長期公債殖利率下降約15個基點」，畢竟現在全球央行都實施寬鬆措施。不過，瑞銀策略師團隊認為，此舉可能為時短暫，且不至於改變到2021下半年殖利率曲線將變陡，或利率走高（10年期殖利率升到1.25%） 的展望。

●更長期前瞻指引

渣打銀行G10外匯研究主管Steven Englander說：「FOMC可能提供某種更長期的前瞻指引，談論資產收購最終會因為哪些事情而減緩或喊停。這些步驟可能足以限縮公債殖利率若因國會達成財政協議而回升的幅度；在沒達成協議的情況下，則可能鼓勵殖利率下滑得更快。吊詭的是，如果敲定協議，或許更有必要擴大資產收購，因為有必要展現對壓抑公債殖利率的柔性承諾。」

●更細膩的微調

FHN金融公司分析師Jim Vogel說：「2020年初時，經濟和市場（受新冠肺炎疫情衝擊）向下沉淪，Fed資產負債表需要扭轉乾坤。但未來需要的是更細膩的微調，需要Fed更細膩的前瞻指引——這需要市場花時間理解。」投資人至今尚未消化新的「平均通膨目標」政策。

●殖利率曲線

TD Securities策略師Jim O'Sullivan與Priya Misra等人在報告中說：「加權平均到期期限（ WAM）若再延長，將導致殖利率曲線呈現牛市趨平（bull flatting），因為目前市場價位中僅25%反映這種鴿派結果。若是未延長WAM，可能導致殖利率曲線呈現熊市趨陡（bear steeping）。」

●鴿派按兵不動

瑞穗銀行經濟與策略主管Vishnu Varathan說：「據我們猜測，最可能的情況是，整體基調將是極為審慎的樂觀。大致而言，FOMC可望維持鴿派，按兵不動；但魔鬼藏在細節裡，美元也將陷入劣勢。」