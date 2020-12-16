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這兩大原因 導致川普計劃否決國防授權法案

編譯張佑生／即時報導
川普對國防授權法案揚言將行使否決權。美聯社
川普對國防授權法案揚言將行使否決權。美聯社

美國白宮表示，川普總統將對2021財年國防授權法案（NADD）行使否決權。美國2021財年國防授權法案包括將駐韓美軍規模保持在現行水平等內容，並以壓倒性優勢獲得參眾兩院的通過。

白宮發言人麥肯內妮在當地時間15日召開的新聞發布會上被問及川普計劃何時對國防授權法案行使否決權以及為何要否決時表示，尚不清楚具體時間，但川普計劃行使否決權。

麥肯內妮表示，川普希望竭盡全力保護美軍。我們將該巨大法案的重點放在軍事資金上，但川普還考慮其他很重要的問題。

麥肯內妮提出國防授權法案存在兩點問題，首先，並未包括取消美國《通信端正法》第230條的內容。《通信端正法》第230條規定，不能就用戶在社交平台上傳的內容追究平台業者的法律責任。此外，川普還對限制裁減駐韓美軍等駐海外美軍相關條款表示不滿。麥肯內妮的發言被解釋為川普計劃裁減駐外美軍，但國會通過國防授權法案阻止該項計畫，川普對此表示強烈不滿。

總額超過7400億美元的國防授權法案，已在聯邦參眾兩院以超過2/3的「超級多數」過關，代表任期於明年1月20日結束的川普如果動用否決權，將可能遭到推翻。

匿名消息人士說，白宮內外的部分高階顧問私下力勸川普不要否決國防授權法案，說行使否決權好處不大，且可能傷及共和黨陣營保住喬治亞州兩個聯邦參議員席次的機會。

川普 美國 白宮

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