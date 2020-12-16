美逾160萬兒童感染新冠 占病例總數12%

圖為賓州兩名穿戴支持川普衣帽、戴著口罩的兒童。(路透)

美國 兒科學會和兒童醫院協會聯合發布的最新報告顯示，自新冠疫情 暴發以來，美國已有近164萬名兒童確診感染新冠病毒。在截至12月10日的一周內新增兒童確診病例近18萬例，創疫情暴發以來單周最高紀錄。

這份報告統計了美國各地公布的兒童新冠感染病例。數據顯示，截至12月10日，美國累計報告163萬9728例兒童確診病例，占新冠病例總數的12.2%，每10萬名兒童中有2179人感染。

數據還顯示，近期美國兒童感染病例快速增加。在11月26日至12月10日的兩周內，兒童新冠確診病例數增長了約23%，共增加了超過30萬例。

統計還表明，美國兒童新冠住院病例占所在州新冠住院病例總數的1.2%至2.9%不等，兒童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例總數的0.21%以下。美國各地對兒童年齡的界定不盡相同，大部分州將兒童年齡界定為0至19歲。

美國兒科學會說，目前看來，兒童新冠重症病例非常少見，但迫切需要收集更多有關新冠疫情對兒童長期影響的數據，包括新冠病毒如何損害兒童患者的身體健康、情緒及心理健康等。

美國約翰霍普金斯大學發佈的統計數據顯示，截至美國東部時間15日晚，美國累計新冠確診病例超過1667萬例，累計死亡病例超過30.3萬例。