我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA首批准！非處方居家新冠檢測 20分鐘有結果

拜登擬公開注射新冠疫苗 潘斯可能搶先川普打

FDA首批准！居家新冠檢測20分鐘有結果 只賣30元

編譯周芳苑／綜合15日電
FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉手機應用程式上網與醫生聯絡，售價30元。(美聯社)
FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉手機應用程式上網與醫生聯絡，售價30元。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)15日批准可在家快速完成的新冠病毒檢測，不需要醫師處方，很快就會在全美藥局出售，售價30元；這是擴增檢測方法的又一重要突破。

上個月該監管機構批准緊急使用類似的居家測試，但需醫師處方。

FDA局長韓恩(Stephen Hahn)在聲明中說，在15日批准後，居家檢測可在藥局等地銷售，民眾可前往購買後自行抺鼻檢測，短短20分鐘就得知結果。

獲准的非處方檢測一開始供應將數量有限，澳洲製造商Ellume預計下個月生產300萬套，2021年上半年提高產量；該公司發言人說，檢測單價30元，實體店面和網路都買得到。

檢測套件包括鼻拭子、化學溶液和檢測條；檢測套件與智慧型手機連結，透過應用程式顯示結果、而後進一步解釋，用戶還可通過應用程式與專家聯繫。

近幾個月專家們一直強調亟需快速而廣泛的居家檢測，好讓人們自我篩檢、以免感染後與他人接觸，但多數檢測仍需要由專業人員操作，而且必須由高科技實驗室處理，往往要等待幾天才得知結果；大約有25項檢測允許人們在家自行採集樣本(鼻內物或唾液)，再送到實驗室。

Ellume檢測是偵測由新冠病毐釋放的病毒蛋白，醫護人員操作的標準檢測是偵測病毒遺傳物質。

食藥局官員說，Ellume檢測也跟許多偵測蛋白質的檢測一樣，可產生些許假性結果，如果檢測結果是陰性但有新冠症狀的人仍應就醫。

目前，全美每天測試近200萬人。多數專家認為應擴大檢測，哈佛大學研究人員已推動進行廉價紙質居家檢測；哈佛大學專家米納(Michael Mina)認為，新核准的居家檢測大有幫助，不過他警告，價格可能會限制用量。

聯邦法律要求醫療保險必須涵蓋新冠病毐檢測費用。

FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉...
FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉手機應用程式上網與醫生聯絡，售價30元。(美聯社)
FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉...
FDA 15日批准澳洲研發的居家快測自測新冠病毒，勿需醫師處方，若測出陽性，可藉手機應用程式上網與醫生聯絡，售價30元。(美聯社)

檢測 藥局 哈佛大學

上一則

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

延伸閱讀

美國之音：新冠肺炎疫情起源 中國不斷找藉口甩鍋

美國之音：新冠肺炎疫情起源 中國不斷找藉口甩鍋
Regeneron被超賣 專家仍看好

Regeneron被超賣 專家仍看好
紐約將迎首場大雪 公校全改網課

紐約將迎首場大雪 公校全改網課
橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」

橙縣好市多 顧客高呼「反口罩」

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高