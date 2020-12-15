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貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

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貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

編譯季晶晶／綜合外電
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）周二（15日）宣布今年的第二次重大捐款，共捐贈近42億美元，嘉惠384個組織。這表示她和貝佐斯離異後已捐出近60億美元。她曾表示，計劃捐掉大部分財富。

她在一篇部落格文章裡表示：「對已在困境中掙扎的美國人，疫情對他們的生活造成重大破壞。經濟損失和醫療支出等對女性、有色人種和貧困者的衝擊更深。在此同時，卻大幅增加億萬富翁的財富。」

史考特列舉收到捐助的數百個單位，遍及專為資源不足社區提供金融服務的機構、協助邊緣弱勢人士的教育組織、民權團體和法律扶助基金。

作家同時也是慈善家的史考特說，決定今年要加速捐贈腳步後，她的團隊總共考慮了6490個團體，才擬定最終捐贈名單。

包括位於馬里蘭州巴爾的摩的摩根州立大學（Morgan State University）收到4000萬美元、德州的普雷里維尤農工大學（Prairie View A&M University）收到5000萬美元，均創兩校有史以來最大筆捐贈紀錄，使其校產基因增加大約一倍。Claflin、Virginia State和Dillard等傳統上非裔學生就讀的大專院校（HBCU）也收到捐款。

其他組織還有美國慈善組織Goodwill的多個地方分會、送餐服務Meals on Wheels、聯合勸募組織United Way、YMCA、全球婦女基金會（Global Fund for Women）、美國全國有色人種協進會（NAACP）。

四個月前，也就是7月，史考特才剛捐出17億美元給116個組織，當時也包含四所HBCU。

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