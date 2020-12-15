總額7千多元 佛州老闆為114家庭付清水電費

佛州企業老板埃斯蒙德最近為同社區114個家庭付清積欠的水電費，總計7600元。(ABC電視台截圖)

住在佛州 微風海灣(Gulf Breeze)的埃斯蒙德(Mike Esmond)是企業老闆、也是一位曾祖父，對他鄰居來說，則是守護天使，他最近為同社區114個家庭付清積欠的水電費，總計7600元。

這位善心老人去年也送出類似的禮物，為人還清36張累積4600元的帳單 ；埃斯蒙德覺得，今年這份禮物比以往任何時候更有必要。

埃斯蒙德說，今年稍早颶風來襲，對附近居民造成很大傷害，再加上新冠疫情讓很多人失業，雪上加霜，所以他覺得今年更需要做些事情。

於是，埃斯蒙德與為當地市府公用事業局工作人員奧利弗(Joanne Oliver)聯絡，拿到114位因欠費可能被斷水斷電的顧客名單；這114位鄰居們將在收到公用事業部門聖誕卡時得知，埃斯蒙德經營的游泳 池建築業微風海灣泳池公司(Gulf Breeze Pools)已代付費用。

埃斯蒙德可體會經歷艱難時期的人們，他撫養三個女兒的過程中也曾無力支付帳單，有一次他實在無法應付，心想佛州天氣不致於太冷，權衡之下決定不付燃氣費，沒想到偏偏那年冬天溫度降到6度，卻沒有暖氣。

埃斯蒙德對苦苦掙扎的鄰居感到同情，他可以想像，每年這時候積欠帳單，收到市府公用事業賀卡時得知微風海灣泳池公司已代還費用，就可少一份憂慮。

埃斯蒙德為善不求回報，只希望激勵其他人跟進助人；有人從加州、芝加哥等地打電話說想匯錢共襄勝舉，他總是請他們把錢留著幫助當地社區，將來為更多人帶來美好聖誕節。他不僅幫助114個家庭，更啟發全世界無數其他人。

埃斯蒙德謙稱自己並不是真正參與過讓人們高興的人，只不過是一個會挖土蓋游泳池的人，能看到許多人也想助人，覺得難以置信。