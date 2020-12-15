我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2020年全球274記者入獄創新高 中國最多

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

傳蘋果明年iPhone增產30% 推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

記者張大仁／整理

財經簡訊

11月進口物價 微升0.1%

勞工部表示，進口物價在10月下跌0.1%後，上月微升0.1%，反彈低於預期，證實新冠病例再及失業率回升將使通膨率維持溫和成長的觀點。與上年同期比較，11月進口物價降幅與10月相同，為1.0%。石油價格在10月下跌0.1%之後，11月上漲2.1%。不計石油，進口物價在10月小跌0.1%後持平。

巴菲特促國會擴大援助小企業

波克夏控股董事長巴菲特敦促國會擴大對小企業的援助，因為小企業將繼續為因應新冠疫情的經濟關閉而苦苦掙扎。他說，我們面對的是一場經濟戰爭，並要求國會擴大「薪資保護計畫」，因為美國的經濟端賴眾多的小企業，若不採取行動，將會粉碎成千上萬個夢想。並指若不堅持讓小企重返景氣，就太愚蠢了。

臉書暫停喬治亞州廣告禁令

臉書16日將暫時取消喬治亞州的政治廣告選舉禁令，因為該州正準備於1月5日舉行複選，將決定哪一黨控制參議院。臉書15日在貼文表示，取消喬治亞州禁令的決定是在接獲民眾回饋，即候選人和其他團體希望在臉書頁面上有刊登廣告的選擇權，以在投票之前與選民接觸。目前共和黨在參院以50-48居多數。

傳明年iPhone增產30% 蘋果漲5%

在《日經新聞》(Nikkei)報導蘋果iPhone的產量將在2021年上半年增加30%之後，蘋果股價飆升5.01%。報導引述不具名來源指出，蘋果打算在2021年1月至6月之間生產9600萬支iPhone，包括5G版新iPhone 12、11和SE，年增30%；全年生產高達2.3億支iPhone，比2020年高出20%。

亞馬遜推出虛擬襯衫訂製服務

亞馬遜推出一項新服務，讓用戶可以根據自己的尺碼訂製襯衫。這項名為Made for You的服務會根據購物者的身材為其訂製T卹，價格為25元，該服務適用於美國境內。用戶必須使用亞馬遜App提供身高、體重、體型和2張照片。亞馬遜將依此始建立一個「虛擬複製模型人」，以建立客製化穿著並以虛擬方式呈現。

推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

推特因違反歐洲《通用數據保護條例》(GDPR)，遭愛爾蘭數據監管保護委員會(DPC)罰款45萬歐元(54.7萬美元)。這是首度根據GDPR法律對美國科技公司處以罰款。推特隱私長兼全球數據保護長齊蘭(Damien Kieran)說：「在2018年聖誕節至元旦之間出現缺失未能在72法定小時內通知DPC。我們已經進行更改，之後事件都會及時呈報給DPC。」

iPhone 亞馬遜 臉書

上一則

汽車製造商籲請政府支持電動車

延伸閱讀

蘋果改變遊戲規則 廣告業天翻地覆

蘋果改變遊戲規則 廣告業天翻地覆
巴菲特老搭檔孟格：股市未來10年報酬相對下滑

巴菲特老搭檔孟格：股市未來10年報酬相對下滑
iPhone 12 Pro中國買氣持續爆棚 美國需求可能到頂

iPhone 12 Pro中國買氣持續爆棚 美國需求可能到頂
又上理財／停損 可增加投資績效？​

又上理財／停損 可增加投資績效？​

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話