傳蘋果明年iPhone增產30% 推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

財經簡訊

11月進口物價 微升0.1%

勞工部表示，進口物價在10月下跌0.1%後，上月微升0.1%，反彈低於預期，證實新冠病例再及失業率回升將使通膨率維持溫和成長的觀點。與上年同期比較，11月進口物價降幅與10月相同，為1.0%。石油價格在10月下跌0.1%之後，11月上漲2.1%。不計石油，進口物價在10月小跌0.1%後持平。

巴菲特促國會擴大援助小企業

波克夏控股董事長巴菲特敦促國會擴大對小企業的援助，因為小企業將繼續為因應新冠疫情的經濟關閉而苦苦掙扎。他說，我們面對的是一場經濟戰爭，並要求國會擴大「薪資保護計畫」，因為美國的經濟端賴眾多的小企業，若不採取行動，將會粉碎成千上萬個夢想。並指若不堅持讓小企重返景氣，就太愚蠢了。

臉書 暫停喬治亞州廣告禁令

臉書16日將暫時取消喬治亞州的政治廣告選舉禁令，因為該州正準備於1月5日舉行複選，將決定哪一黨控制參議院。臉書15日在貼文表示，取消喬治亞州禁令的決定是在接獲民眾回饋，即候選人和其他團體希望在臉書頁面上有刊登廣告的選擇權，以在投票之前與選民接觸。目前共和黨在參院以50-48居多數。

傳明年iPhone 增產30% 蘋果漲5%

在《日經新聞》(Nikkei)報導蘋果iPhone的產量將在2021年上半年增加30%之後，蘋果股價飆升5.01%。報導引述不具名來源指出，蘋果打算在2021年1月至6月之間生產9600萬支iPhone，包括5G版新iPhone 12、11和SE，年增30%；全年生產高達2.3億支iPhone，比2020年高出20%。

亞馬遜 推出虛擬襯衫訂製服務

亞馬遜推出一項新服務，讓用戶可以根據自己的尺碼訂製襯衫。這項名為Made for You的服務會根據購物者的身材為其訂製T卹，價格為25元，該服務適用於美國境內。用戶必須使用亞馬遜App提供身高、體重、體型和2張照片。亞馬遜將依此始建立一個「虛擬複製模型人」，以建立客製化穿著並以虛擬方式呈現。

推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

推特因違反歐洲《通用數據保護條例》(GDPR)，遭愛爾蘭數據監管保護委員會(DPC)罰款45萬歐元(54.7萬美元)。這是首度根據GDPR法律對美國科技公司處以罰款。推特隱私長兼全球數據保護長齊蘭(Damien Kieran)說：「在2018年聖誕節至元旦之間出現缺失未能在72法定小時內通知DPC。我們已經進行更改，之後事件都會及時呈報給DPC。」