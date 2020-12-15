我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2020年全球274記者入獄創新高 中國最多

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

汽車製造商籲請政府支持電動車

記者張大仁／綜合報導

美國汽車業遊說組織呼籲國會通過激勵措施、基礎設施投資和其他監管手段，來協助汽車業者開發電動車

汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)並未暗示此類電動車紓困計畫的成本規模，但在新發布的報告中指出，現在是「對電氣化以及先進安全技術進行大量、長期投資」的時候了。它強調汽車業在電動車和自駕車的開發「正處於重大轉型時刻」。

汽車製造商自我克制在新冠疫情期間尋求政府的大量援助，主要是由於消費者在全球公衛危機中對新車需求相對仍具韌性。

選舉人團14日投票確定拜登在總統大選中相對川普總統獲得絕對性勝利。與川普相比，拜登對電動車以及支持汽車基礎設施的支持更加明顯。

例如，拜登已承諾在電池技術和電動車等潔淨能源方面進行4000億元的公共投資。拜登的氣候方案中有一部分包括專門用於支持電動車的政府支出，到2030年底將有50萬個全新的電動車充電網點。根據能源部的數據，美國目前公共電動車充電站不到2萬9000個。

該聯盟的報告概述了對企業和消費者的支持。多年來，汽車製造商一直支持購買電動車的激勵措施以及基礎設施投資。

聯邦政府目前為購買電動插電式汽車的消費者提供高達7500元的稅收抵免。但是，每家汽車製造商最多只有20萬輛的配額，在達到門檻後抵免就開始縮減。目前只有特斯拉和通用汽車(GM)達到這個門檻。

報告建議對公司的支持包括鼓勵研發和製造方面的投資，並指出相關法規應更新，以支持而非阻礙自駕車技術的實現。

汽車創新聯盟代表在美國生產銷售99%的汽車和輕型卡車的汽車製造商。根據其網站資料，特斯拉並未加入該聯盟。

汽車 電動車 投資

上一則

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

下一則

傳蘋果明年iPhone增產30% 推特遭愛爾蘭罰款45萬歐元

延伸閱讀

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
拜登就職委員會籲民眾別出門 不必參加1月20日典禮

拜登就職委員會籲民眾別出門 不必參加1月20日典禮
趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選

趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話