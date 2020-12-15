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同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

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同志市長進階歷練 拜登將任命布塔朱吉為運輸部長

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統當選人拜登將任命總統初選時的對手、印第安納州南灣（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg，圖）為運輸部長。美聯社
美國總統當選人拜登將任命總統初選時的對手、印第安納州南灣（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg，圖）為運輸部長。美聯社

華盛頓郵報與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統當選人拜登將任命總統初選時的對手、印第安納州南灣（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）為運輸部長，若經參議院表決通過，布塔朱吉將成為首位國會同意的、出身LGBTQ的內閣首長。

年僅38歲的布塔朱吉為民主黨政治新秀，拜登多次對其讚譽有加，甚至將布塔朱吉類比為拜登已逝長子波・拜登（Beau Biden），並稱這是他給人的最高讚美。

若布塔朱吉順利出任運輸部長，對他個人來說，等於從地方政府進入聯邦政府，是一項重要歷練，有助布塔朱吉未來角逐大位。

拜登有心栽培布塔朱吉，在運輸部長之前，美國駐聯合國大使、美國駐中國大陸大使、退伍軍人事務部長及商務部長等職位，都考慮過布塔朱吉；當時美國媒體還分析，布塔朱吉的同志身分，不見得能為中國大陸政府所接受。

布塔朱吉2012年當選印第安納州南灣市長，踏入政壇，2014年以海軍上尉身分前往阿富汗服役，2015年公開出櫃後，2016年連任南灣市長，但他並未在2019年繼續爭取連任，而是加入民主黨總統初選，布塔朱吉在今年3月退出初選，支持拜登。

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