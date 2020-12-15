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世界On Air／辦線上演唱會是門技術活 和您分享幕後酸甜苦辣

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世界On Air／辦線上演唱會是門技術活 和您分享幕後酸甜苦辣

世界新聞網
「五力全開Our Hope 線上演唱會」12月19日邀請五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提供)
「五力全開Our Hope 線上演唱會」12月19日邀請五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提供)

一場世紀大疫改變了所有人的生活，不但工作、消費等活動紛紛改為線上，連最重視台上、台下互動、現場氣氛的音樂演唱會也被迫改在網路舉辦。「彷彿看起來很輕鬆的線上演唱會，其實背後一點都不輕鬆！」，在歷經歌手邀約、版權問題、播出地域限制、舞台技術等諸多難關，擔任「五力全開Our Hope線上演唱會」聯絡窗口的顏甫珉這麼說。

目前是聯合報娛樂生活事業部總經理特助的顏甫珉，原是資深娛樂線記者，轉換跑道後，投入與藝人互動更深的各種活動企畫。例如12月19日的這場線上演唱會，從歌手邀約開始，既要考量具全球知名度、又要是美國華人所熟知，加上歌手本身諸多的合約限制，讓過程一波三折。顏甫珉說，幸好最後結局圓滿，當天參加的五位歌手都是一時之選。

「線上音樂演唱會，像是透過電視螢幕去看一場好看的秀」，或許可以帶給觀眾更多的觸動，但未必是現場感官的刺激，兩者各具特色。「世界On Air」第六集，主播卓賢要和顏甫珉和主辦單位代表陳婉菱聊聊舉辦線上與實體演唱會有何不同？前置準備有哪些甘苦？以及讓製作方與歌手都很頭痛的複雜版權問題。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

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