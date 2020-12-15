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戴口罩輿論分歧為前車之鑑 白登團隊盼疫苗去政治化

記者顏伶如／綜合報導
消息人士表示，拜登期盼上台後能讓疫苗「去政治化」，不讓疫苗淪為政治對手的攻擊武器。(美聯社)
消息人士表示，拜登期盼上台後能讓疫苗「去政治化」，不讓疫苗淪為政治對手的攻擊武器。(美聯社)

新冠病毒肆虐之際是否應戴口罩，正反兩派意見與政黨支持傾向幾乎一致，挺川造勢活動經常無人戴口罩。華盛頓郵報報導，消息人士透露，總統當選人拜登以口罩引發輿論分歧為前車之鑑，期盼上台後能讓疫苗「去政治化」，不讓疫苗淪為政治對手的攻擊武器。

熟悉拜登團隊內部討論的知情人士受訪時說：「口罩曾經引發的問題，我們絕對不能重蹈覆轍。」

美國爆發疫情後，川普總統及挺川陣營對於戴口罩嗤之以鼻。公共衛生專家則說，美國染疫案例與死亡人數在世界各國當中領先，民眾不戴口罩是因素之一。

報導指出，共和黨方面是否將以相同手段操作疫苗，悄悄鼓吹反對施打疫苗的輿論風向，雖然幕僚團隊曾有私下討論，但拜登到目前為止並未公開評論。

包括上周在德拉瓦州威明頓(Wilmington)等場合的近來公開談話中，拜登多次提到疫苗若要對於降低病毒傳播產生幫助，就必須有許多民眾接受施打才行，尤其是高風險染疫族群。

華盛頓郵報指出，拜登希望克服共和黨方面對於施打疫苗的排斥感，反映了他矢言「要當所有民眾的總統」的態度。

公衛政策專家說，拜登想在施打疫苗上凝聚各界重視，透露著新政府層面更廣的政策目標構想，也就是擴大健保服務範圍，讓平價健保變得更為普及。

專門研究健保議題輿論的哈佛大學衛生政策教授布萊登(Robert J. Blendon)指出，如果拜登連疫苗都搞不定，接下來就不可能做到讓更多人願意登記參加全民健保。

布萊登分析，不管是現任共和黨籍地方首長或大選中的共和黨候選人，雖然沒有對新冠疫苗採取明顯的反對立場，但估計將會遵循川普模式，也就是聯邦政府並不採行積極作為，下放交由州政府及地方政府自行決定疫苗問題。

他說，當地方政府決定哪些民眾可以獲得疫苗、疫苗配送程序，以及學校、職場或搭機是否規定必須先行施打疫苗等問題時，共和黨人士將對決策提出質疑及挑戰。

公共衛生政策研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)執行副主席李維特(Larry Levitt)指出，疫苗衍生的政治後果及公共健康影響都相當巨大。

李維特說，拜登執政能否成功，極大部分可能將取決於疫情是否獲得控制，以及疫苗是否順利推出。他指出：「不管是紅州或藍州，拜登政府需要把美國團結起來。倘若疫苗上演像口罩那樣的意見分歧，我們希望消滅病毒的努力將會遭到阻礙。」

疫苗 拜登 共和黨

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