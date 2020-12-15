我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

加州州長違反自頒防疫令 遭發動罷免投票連署過半

龐培歐後天將會布林肯 前後任國務卿交接首會15分鐘

記者張文馨／華盛頓報導
美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐（Mike Pompeo）周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken，圖）會面。美聯社
美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐（Mike Pompeo）周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken，圖）會面。美聯社

美國選舉人團（Electoral College）14日投票選出總統當選人拜登，美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐（Mike Pompeo）周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）會面。

CNN引述知情人士說法表示，龐布會面只安排15分鐘，但這是前後任政府外交層級最高官員首度面對面，也代表著川普政府的外交高層準備好開始過度外交政策的支配權給繼任者，形同認可選舉結果，國務院官員視此會面具正面意義。

另外，CNN報導，布林肯並未只等著與龐培歐會面進行交接，他這幾周以來都在忙著準備上任後的工作。

實際上，龐培歐至今仍未恭賀拜登當選，並在上月10日國務院記者會時，稱等每張「合法」選票都納入計算後，美國就會順利過渡到「第二任川普政府」；龐培歐當時的說法就遭批只效忠川普一人，違反美國民主傳統。

龐培歐同日稍晚接受媒體訪問時就改口，他說，「非常有信心我們將會順利過渡，確保1月20日中午無論誰接管政權，都有所有工具資源確保無縫接軌。」

拜登上月7日宣布勝選後，美國總務署直到23日才致函拜登通知啟動政權交接程序，龐培歐25日接受媒體訪問，證實國務院已開始進行政權交接。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐（Mike Pompeo，圖）周四（17...
美國有線電視新聞網（CNN）報導，龐培歐（Mike Pompeo，圖）周四（17日）將與拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）會面。美聯社

龐培歐 拜登 美國

上一則

趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選

延伸閱讀

趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選

趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選
影／參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統

影／參院多數黨領袖麥康諾終於恭喜拜登當選總統
拜登獲多數選舉人票 北京：雙方若熱線將及時發布

拜登獲多數選舉人票 北京：雙方若熱線將及時發布
文在寅向拜登致賀信 稱希望加強韓美同盟

文在寅向拜登致賀信 稱希望加強韓美同盟

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57
「一洲焦點」談疫苗、紓困與大選法律戰。(世界新聞網)

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？

2020-12-09 16:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關

紓困案「分拆」破僵局 7480億救濟金拚過關
謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職

選舉人團開票後不久 川普宣布司法部長巴維理辭職