趁勝追擊 拜登奔喬治亞州造勢助選

拜登今日赴喬治亞州，為當地2名參與1月5日聯邦參議員決選的民主黨候選人造勢。（美聯社）

美國選舉人團昨天確認民主黨 的拜登 贏得總統大位後，他今天將赴喬治亞州 ，為當地2名參與1月5日聯邦參議員決選的民主黨候選人造勢。選舉結果將影響拜登施政順利度。

路透社報導，在11月總統大選中，拜登（Joe Biden）以些微差距拿下這個南方州，把這座共和黨堡壘轉變成美國競爭最激烈的搖擺州之一。

喬治亞州現任共和黨籍聯邦參議員普度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler），1月5日將各自對決民主黨籍候選人奧薩夫（Jon Ossoff）和沃諾克（Raphael Warnock）。這兩個席位將決定拜登1月20日就任後，哪一黨能夠掌控聯邦參議院。

若共和黨人保住其中任一席，就能繼續控制參院，使他們能夠阻撓拜登在疫情、經濟、氣候變遷等方面許多野心勃勃的立法目標。

目前民主黨已在聯邦眾議院中占多數；若民主黨攻下這2席，就能同時掌控白宮和國會。

現任總統川普9天前已到喬治亞州支持普度和羅夫勒。拜登今天前往亞特蘭大（Atlanta），適逢喬治亞州昨天剛展開提前親自投票，數以百計喬治亞州人冒雨排隊等候。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐下，預料喬治亞州許多選民會跟11月國會改選時一樣，以郵寄方式投票。

根據佛羅里達大學（University of Florida）的「美國選舉計畫」（United States Elections Project），到目前為止，超過120萬居民已申請缺席投票；逾26萬人已寄出選票。

普度在11月3日國會改選時，得票率雖高於奧薩夫，但低於50%，依州法必須舉行決選；同選區另有一名第3政黨候選人拿下約2%選票。沃諾克和羅夫勒的選區則有大批候選人與他們競爭，他倆得票率最高，但都低於50%。