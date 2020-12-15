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雇主能否強制規定員工施打緊急授權新冠疫苗？

記者顏伶如／綜合報導
美國開始施打新冠疫苗，雇主能否強制規定員工必須施打疫苗引起討論。(美聯社)
美國開始施打新冠疫苗，雇主能否強制規定員工必須施打疫苗引起討論。(美聯社)

美國多州醫護人員已開始施打美國食品及藥物管理局(FDA)批准緊急授權的輝瑞(Pfizer)藥廠研發新冠疫苗，但某些民眾對於「超速」研發的疫苗安全性存疑，雇主能否強制規定員工必須施打疫苗因此引起討論。法律專家指出，基於「自主聘雇」(employment at will)原則，雇主得以於任何時間點解聘員工，員工也可以隨時請辭，除非涉及歧視或身心障礙權益保障，但由於緊急授權的新冠疫苗尚未獲得正式核准，法律解釋上成了的模擬地帶。

美聯社及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)在12月3日至7日進行的全國民調結果顯示，只有半數受訪成年人打算施打新冠疫苗。蓋洛普調查公司(Gallup)8日公布最新民調報告則指出，今年9月間有50%美國民眾願意施打疫苗，現在比例已增加到63%。

除了醫療體系之外的其他行業，雇主能否強制規定員工必須施打現階段僅獲得緊急授權使用的新冠疫苗？卓克索大學(Drexel University)法律與公共衛生教授費爾德(Robert Field)對雅虎新聞(Yahoo News)指出，對於獲得食藥局全面核准(full approval)的疫苗，雇主可以規定員工必須施打，並且規定施打疫苗是工作條件之一。

費爾德說，許多州都有「自主聘雇」的基本法律，雇主得以在任何時間點解聘員工，員工也可以隨時辭職，除非涉及歧視、身心障礙權益保障或工會契約等，但目前疫苗尚未獲得全面批准，只在緊急授權階段，因此法律立場並不穩固。

他指出：「雇主能否要求員工必須施打緊急授權的疫苗，法律解釋並不明確，在法律上有模擬空間。」

如果雇主開除拒絕施打緊急授權疫苗的員工，是否將有法律後果，費爾德則說，雇主可能因涉嫌非法解聘(unfair termination)而挨告，各州州法規定不同，某些情況下遭開除員工可以要求賠償應得酬勞；遭開除員工可向法院舉證，說明職場環境的規定超乎常理，或者指控資方觸犯州政府對於核准疫苗的相關規定。

疫苗 美國 民調

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