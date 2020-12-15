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加州州長違反自頒防疫令 遭發動罷免投票連署過半

加州州長違反自頒防疫令 遭發動罷免投票連署過半

中央社洛杉磯15日綜合外電報導
加州民主黨籍州長紐森因為疫情處理招致批評，還違反自己頒布的防疫令，民眾發起罷免他的運動，目前連署人數已達啟動罷免投票門檻的逾一半。(美聯社)
加州民主黨籍州長紐森因為疫情處理招致批評，還違反自己頒布的防疫令，民眾發起罷免他的運動，目前連署人數已達啟動罷免投票門檻的逾一半。(美聯社)

加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）因為疫情處理招致批評，還違反自己頒布的防疫令，民眾發起罷免他的運動，目前連署人數已達啟動罷免投票門檻的逾一半。

福斯新聞（Fox News）報導，罷免紐森的運動需要在明年3月中旬前收集約150萬個連署簽名，以啟動在明年年中舉行罷免投票。

罷免發起人士透露，他們收集到的連署簽名已達啟動罷免投票門檻的逾一半，仍有幾個月時間收集剩下所需的連署簽名。

罷免運動資深顧問伊康納米（Randy Economy）告訴福斯新聞，截至14日為止，該團體已收集到82萬8000 至84萬個連署簽名。

伊康納米表示，這項運動希望在明年1月中旬至1月底前，達到啟動罷免投票所需的連署門檻。紐森辦公室發言人未對福斯新聞的詢問作出回應。

伊康納米指出，這項「草根」行動無黨無派，包括美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）的支持者及總統川普的粉絲也參與其中。

紐森因今年近期多起事件遭致批評，尤其是他上月參加一場室內晚宴派對，違反自己頒布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴格防疫限制。

這場派對的出席者在昂貴餐廳群聚，近距離坐在一起，而且還未戴口罩。紐森最終為這起事件道歉，並將此視為「嚴重錯誤」。

2003年，前加州州長戴維斯（Gray Davis）曾遭罷免，成為自1921年以來首遭罷免的美國州長，最終由共和黨籍前健身選手暨演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接任加州州長。

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