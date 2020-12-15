我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終於祝賀拜登！俄總統普亭：希望他取得圓滿成功

美中科技大戰 拜登上台後恐不會停止

中央社／華盛頓15日綜合外電報導

拜登政府上台後，和北京的接觸可能不會再像川普時期般劍拔弩張，但民主和共和兩黨都對美國核心產業面臨的威脅，以及中國科技威權的野心深感憂心，美中科技大戰恐不會停止。

華爾街日報報導，過去幾年來，美中角力的焦點在華為。華府指控華為規避制裁、從事產業間諜活動，而且是潛在國安威脅。川普政府堵住華為取得以美國技術產製晶片的管道。

同時在美國掌控半導體設備和晶片設計工具下，意味著華為現在幾乎無法取得晶片。此外，美國也對中國版的台積電中芯國際（SMIC）實施出口管制。

華府利用美國的科技霸權，讓中國在半導體方面的罩門畢露無遺，北京的因應之道就是加倍努力，以達到晶片自給自足的目標。

報導表示，中國在半導體產業砸下數十億美元，而且從其他國家挖角頂尖工程師。根據國際半導體產業協會（SEMI）中國還是全球最大的半導體設備市場，第3季半導體設備銷售達56.2億美元，較去年同期大幅增加63%。

拜登新政府上台，美中之間因科技角力引發的緊張關係並不會消失。

川普政府下重手的做法成功地重傷華為，甚至連非美國公司也被迫遵守川普政府下達的指令。

然而，長期而言，這類的策略可能會削弱放眼中國市場的美國高科技公司，它們可能會對從美國取得供應的作法三思，或者在中國當地進行研發或營運。

報導最後提到，拜登新政府可能傾向把目標縮小，對於台灣和韓國等在半導體製造方面領先的美國盟友採取針對性作法，想辦法不讓最先進的技術落入中國手中。投入更多資源提高美國和盟友的研究製造能力，可能讓中國更難以趕上。

同時，支持國內製造晶片也符合總統當選人拜登的強化國內製造業目標。

美國 中國 華為

上一則

歐盟將公布新規草案 美科技巨擘恐面臨巨額罰款

延伸閱讀

終於祝賀拜登！俄總統普亭：希望他取得圓滿成功

終於祝賀拜登！俄總統普亭：希望他取得圓滿成功
選舉人團確認 拜登306票當選第46任總統

選舉人團確認 拜登306票當選第46任總統
共和黨議員籲修法 無特殊原因禁郵寄投票

共和黨議員籲修法 無特殊原因禁郵寄投票
一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...巴維理「跳船棄職」

一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...巴維理「跳船棄職」

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票
白宮資深顧問米勒：將有選舉人替代成員為川普投票

白宮資深顧問米勒：將有選舉人替代成員為川普投票