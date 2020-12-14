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她53歲生日 完成53件善事 特別的「疫」年！

記者張聲肇╱綜合報導
黛博拉‧費瑞爾所做的大小善行，包括寫上「你不孤單，有人愛你」的牌子插在鄰居院子。(美聯社)
黛博拉‧費瑞爾所做的大小善行，包括寫上「你不孤單，有人愛你」的牌子插在鄰居院子。(美聯社)

維吉尼亞州女子黛博拉‧費瑞爾(Debra Ferrell)知道在疫情方殷之際，她無法讓家人全數團聚，慶祝自己的生日，但想到很另類的慶祝方式，即為自己53歲，完成53件善行，以回饋社會。

她先在社群媒體徵求意見，如何完成「我活在世上的每一年，就在生日這個月，為他人做出一件善行」的目標。

家住在維州羅諾克(Roanoke)的費瑞爾說：「這是我有生以來最艱難的時刻，於是我想到，何不設法讓眾人微笑。」

回饋她慶祝10月4日生日的意見，從全美各地湧向她的社媒帳戶，有父母親拜託她寫信鼓勵他們第一次遠距、網路上學的子女；一名女子希望得到她要送給未婚夫的禮物，因為當醫生的未婚夫，在醫院裡面專責醫治新冠病患；明尼蘇達州某家人的友人，痛失4歲罹癌的小孩，希望費瑞爾去信安慰。

費瑞爾找到一個很理想的表達方式，寄給這殤逝人家紀念風鈴，敲鈴片附有字條，上面寫著：「你聽到風聲，我就在你身旁」。

這不是費瑞爾第一次發揮她關愛他人的天性。2014年生日那天，她和家人、朋友一起成立了「敞開膚色去愛吧」組織，該組織的臉書網頁明載成立宗旨是「分享可觸及感知的愛與善行。」

該組織的座右銘是：「做充滿愛心的人。做點好事。」

費瑞爾說：「我的感覺是，如果我們活著的每一天，都在設法讓別人微笑，其實收穫最多的是自己。」

今年她慶祝自己生日的善行之一是，發動自己十幾歲的孫女兒們，製作一些牌子，上面漆上「你最棒」、「你不孤單，以及有人愛你」等字眼的牌子，插在各戶人家的院子裡。

費瑞爾說，新冠病疫讓很多人哀傷、難過，親如家人都無法同上教堂，同哀同樂，「包括我家。如果庭院裡可偶然瞥見令人會心一笑的牌子......那不是很值得嗎？」

維吉尼亞州女子黛博拉‧費瑞爾(左，與丈夫合影)知道在疫情方殷之際，她無法與家人團...
維吉尼亞州女子黛博拉‧費瑞爾(左，與丈夫合影)知道在疫情方殷之際，她無法與家人團聚，慶祝自己的生日，但想到很另類的慶祝方式，即為自己53歲，完成53件善行，以回饋社會。(美聯社)

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