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謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

編譯林梅婕／綜合14日電
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料前女友的臉書所貼的照片，可看到謝家華近幾年來的轉變。(取自Alexandria臉書)
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料前女友的臉書所貼的照片，可看到謝家華近幾年來的轉變。(取自Alexandria臉書)

網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)上個月驟逝，他的前女友雅麗珊卓‧貝維雷夸(Alexandria Bevilacqua)近日向「每日郵報」(Daily Mail)坦承，對於他去世的消息至今仍無法釋懷；但該媒體透過貝維雷夸揭露的照片中，種種蛛絲馬跡可以看見謝家華在人生的晚期過著極度靡亂的生活。

貝維雷夸將和幾位好友為謝家華舉辦追思會，她也為謝家華哀悼：「我們曾經有過真愛，謝謝你為我帶來那麼多美好的回憶；你改變了許多人的人生，也包括我的，我真的非常想念你。」

今年34歲的貝維雷夸表示，自己是在2008年與謝家華結識，並形容他們雖然非常親密，但兩人的關係在謝家華的朋友圈中卻鮮少被注意。

「我們之間有很多故事，但這陣子對我來說很難熬，說實話我很難談起他，不過我希望外人能多了解他私下的一面。因為大多人都是從商業的角度來看他，但我身為一個愛他了解他的人，從旁看到他不一樣的一面。」

儘管貝維雷夸不願多談謝家華生前對酒精和毒品濫用的問題，但從她的臉書(Facebook)可以看到謝家華近幾年來的轉變，健康狀況持續惡化的模樣。

為了向摯愛的好友、人生導師和夥伴表達致意，貝維雷夸在臉書上展示一系列與謝家華的合照；在2008年拍攝的照片中，謝家華看起來仍然非常健康而且笑容可掬，但近幾年的照片卻有更多徵兆，顯示謝家華濫用酒精及藥物的狀況愈加惡化。

許多照片中，謝家華都呈現滿臉通紅且眼睛中滿血絲的模樣，還有幾張照片謝家華特地換上俗稱為「莫霍克」(Mohawk)的髮型，也被認為是眾多吸毒者喜愛的造型之一；另外一張背景寫著「SPECIALS」的合照中，謝家華雙眼迷濛且眼中充滿淚水，明顯剛使用過毒品。

每日郵報描述，法國產的伏特加Grey Goose儼然成為謝家華最好的朋友，除了迷幻魔菇和搖頭丸(Ecstasy)，謝家華也使用俗稱K他命的氯胺酮等毒品。

根據每日郵報的消息來源，種種跡象顯示在謝家華過世前和貝維雷夸已經分手，但仍保持親密友好的關係；貝維雷夸在拉斯維加斯拍戲的期間，曾住在謝家華一手打造的拖車公園Airstream社區，不過據稱謝家華當時正周旋於多名女性之中。

華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華 毒品 臉書

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