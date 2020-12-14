我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「民主火焰沒滅」選舉人團確認勝選 拜登籲川普認敗

川普推文：司法部長巴維理 聖誕節前離職

美資助智庫啟動「湄公大壩監控」 中：惡意挑撥

記者林汪靜／即時報導
美國將利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位，中國外交部14日回應，堅決反對惡意挑撥。（取自中國外交部網站）
美國將利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位，中國外交部14日回應，堅決反對惡意挑撥。（取自中國外交部網站）

美國國務院資助的「湄公大壩監控」計畫14日啟動，該計畫將利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位。中國外交部14日對此反駁稱，近年來中國與湄公河國家不斷推進瀾湄水資源合作，取得許多實在的進展，堅決反對惡意的挑撥，事實勝於雄辯。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於14日主持的例行記者會上表示，近年來中國與湄公河國家排除外界的雜音干擾，推進瀾湄水資源合作取得許多進展。

汪文斌稱，首先，資訊共享合作深化。中方自上月起開始向湄公河國家提供瀾滄江全年水文資訊，瀾湄水資源合作信息共享平台也於近日開通運行。瀾湄六國還透過水資源合作聯合工作組機制，及時通報水電站重大調度情況、分享有關數據，瀾湄水資源合作領域的資訊透明度不斷提升。

其次，上游水電站充分發揮「調豐補枯」的作用。汪文斌稱，瀾滄江水電站建成以來，通過雨季蓄洪、旱季放水，有效避免了下洩流量大起大落的情況。在2016年和2019年流域旱情期間，中方盡最大努力保障瀾滄江合理下洩流量，並應下游緊迫的需求，實施應急補水，得到瀾湄國家的一致肯定。

第三，瀾湄水資源合作持續取得實質性成果。汪文斌表示，瀾湄合作開展以來，中國幫助柬埔寨、寮國和緬甸編制流域綜合規畫和灌溉規畫，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、寮國等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發。

汪文斌強調，中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，但堅決反對惡意的挑撥，事實勝於雄辯。中方將堅定不移推進瀾湄水資源合作。

中國 緬甸 國務院

上一則

全美州政府協會東區會議 通過友台決議案

延伸閱讀

納斯達克剔除中芯 中國外交部：堅決反對打壓

納斯達克剔除中芯 中國外交部：堅決反對打壓
價格取勝! 瑞典智庫：中國軍售金額躍全球第二 僅次美國

價格取勝! 瑞典智庫：中國軍售金額躍全球第二 僅次美國
瑞典智庫：中軍售價格取勝 金額僅次於美國

瑞典智庫：中軍售價格取勝 金額僅次於美國
中敲定雅魯藏布江下游開發水電 規模相當3個三峽電站

中敲定雅魯藏布江下游開發水電 規模相當3個三峽電站

熱門新聞

DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
Zappos華裔創辦人謝家華。(美聯社)

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

2020-12-07 19:22
田納西州共和黨參議員布萊克伯恩。(美聯社)

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

2020-12-07 10:38
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
朗提的餐館內用區貼著告示，要客人保持社交距離，但不禁止內用。（美聯社）

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

2020-12-07 11:27
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打

白宮高層先接種疫苗？川普：先不要、適合的時候才打
乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統