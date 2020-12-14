美資助智庫啟動「湄公大壩監控」 中：惡意挑撥

美國將利用衛星數據追蹤中國在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位，中國外交部14日回應，堅決反對惡意挑撥。（取自中國外交部網站）

美國國務院 資助的「湄公大壩監控」計畫14日啟動，該計畫將利用衛星數據追蹤中國 在湄公河上游（瀾滄江）興建的水壩水位。中國外交部14日對此反駁稱，近年來中國與湄公河國家不斷推進瀾湄水資源合作，取得許多實在的進展，堅決反對惡意的挑撥，事實勝於雄辯。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌於14日主持的例行記者會上表示，近年來中國與湄公河國家排除外界的雜音干擾，推進瀾湄水資源合作取得許多進展。

汪文斌稱，首先，資訊共享合作深化。中方自上月起開始向湄公河國家提供瀾滄江全年水文資訊，瀾湄水資源合作信息共享平台也於近日開通運行。瀾湄六國還透過水資源合作聯合工作組機制，及時通報水電站重大調度情況、分享有關數據，瀾湄水資源合作領域的資訊透明度不斷提升。

其次，上游水電站充分發揮「調豐補枯」的作用。汪文斌稱，瀾滄江水電站建成以來，通過雨季蓄洪、旱季放水，有效避免了下洩流量大起大落的情況。在2016年和2019年流域旱情期間，中方盡最大努力保障瀾滄江合理下洩流量，並應下游緊迫的需求，實施應急補水，得到瀾湄國家的一致肯定。

第三，瀾湄水資源合作持續取得實質性成果。汪文斌表示，瀾湄合作開展以來，中國幫助柬埔寨、寮國和緬甸 編制流域綜合規畫和灌溉規畫，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、寮國等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發。

汪文斌強調，中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，但堅決反對惡意的挑撥，事實勝於雄辯。中方將堅定不移推進瀾湄水資源合作。