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全美州政府協會東區會議 通過友台決議案

中央社紐約14日專電

全美州政府協會東區會議（CSG ERC）近期無異議通過友台決議案，支持美台啟動雙邊貿易協定談判、強化經貿關係，並力挺台灣參與世界衛生大會等國際組織。

全美州政府協會（CSG）為1933年成立的非營利組織，宗旨是促進州級政要和商業領袖與學術界交流意見，以利形塑公共政策。協會在美國設有4個地區辦事處，東區會議（ERC）總部位在紐約市

CSG ERC於10日召開冬季執行委員會會議，會中通過決議指出，美國1979年通過台灣關係法，為美台關係奠定堅實基礎，有助維護台海兩岸和平與穩定。

決議文支持美國與中華民國（台灣）發展更緊密的經貿夥伴關係，鼓勵啟動雙邊貿易協定（BTA）談判，強化雙邊貿易關係，並支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL）。

駐紐約辦事處副處長張俊裕透過視訊與會，見證友台決議案通過，並致詞說明台灣成功對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）經驗與台美關係近期發展，強調雙邊經貿合作互補互利，期盼CSG ERC持續支持台灣。

除張俊裕外，美國東北部數州、波多黎各、加拿大魁北克等州省政府與議會領袖也參與這場執委會。

台灣 美國 紐約市

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