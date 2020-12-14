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蘋果對下載App設隱私標籤 亞馬遜Halo手環全面開放銷售

記者張大仁／整理

財經簡訊

蘋果對下載App標示隱私標籤

蘋果公司更新其App Store政策，以「隱私標籤」來警示iPhone App收集用戶訊息程度。標籤會明顯地顯示在下載按鈕下方，根據App開發商提交給蘋果的資料來更新，大多數App最多可被標示3個標籤。此舉是蘋果導入的一系列新功能其中之一，以限制廣告跟踪和其他向iPhone用戶收集數據的做法。

亞馬遜Halo手環全面開放銷售

亞馬遜的健康和健身追踪器Halo手環正式開放所有人皆可購買，價格為99元，可使用Halo App，並附上6個月的醫療服務訂閱。亞馬遜於8月發表這款設備，但僅提供給受邀用戶使用。該設備可與Apple Watch和Fitbit競爭。Halo透過結合可測量體脂比、運動水平、睡眠等功能，以及追蹤用戶的聲音來了解個人健康狀況。

谷歌服務出現全球性宕機

Alphabet旗下谷歌14日出現全球性宕機，導致YouTube、Gmail和谷歌Drive等多項服務離線。谷歌表示，過後不久服務即已恢復。 該公司的工作區狀態顯示，所有服務現在都已備份完成並正常運作。社群媒體當日早上掀起一波討論潮，指Gmail、YouTube和Drive都顯示錯誤訊息而沒有進一步解釋。

美航與聯航分擔運送新冠疫苗

美國航空13日首度加入聯合航空載運新冠病毒疫苗，公司主管表示這將是航空產業復甦的關鍵。美航在芝加哥奧黑爾國際機場母港和邁阿密間飛行了一架波音777，這些疫苗稍後將降落在「美國的加勒比海領地」。發言人拒絕透露目的地。各航空公司和快遞公司正在美洲和歐洲間運送疫苗。

Bed Bath＆Beyond出售旗下品牌

Bed Bath＆Beyond宣布將出售Cost Plus World Market，以穩定銷售並專注於其核心業務。這家家居用品零售商與洛杉磯私募股權公司Kingswood Capital Management達成銷售協議，後者將收購Cost Plus World Market。交易內容包括該品牌的243家實體店面、數位業務，兩個分銷設施和位於加州阿拉米達的辦公室。

佰百雞推季節性巧克力甜菜圈

佰百雞(Popeyes Louisiana Kitchen)將在全美菜單新增巧克力甜菜圈，以在假期期間吸引消費者光顧。這個Restaurant Brands International擁有的炸雞連鎖店以季節性甜點菜單來吸引顧客，唯一永久性甜點是肉桂蘋果派，但佰百雞還出售限時甜點，有時是限定地區供應。

App 蘋果 疫苗

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