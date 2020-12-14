白宮資深顧問米勒：將有選舉人替代成員為川普投票

白宮資深顧問米勒14日上午接受福斯新聞網專訪時訪問說，某些選舉人將為川普總統投下選舉人票，不論該州大選結果為何。(美聯社)

就在各州選舉人團會議即將召開的倒數幾小時，白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)14日上午接受福斯新聞網(Fox News)專訪時訪問說，某些選舉人將為川普 總統投下選舉人票，不論該州大選結果為何。他也說，出現選舉爭議的州，會有一群「選舉人替代成員」出面投票 ，並將投票結果送交國會確認。米勒表示，距離1月20日就職典禮還有頗長一段時間，川普「仍有非常充裕的時間，可以把造假的選舉結果修改過來」。

米勒接受「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目訪問時說，美國憲法明文規定的新任總統就職日期是1月20日，距離現在還有頗長一段時間，因此川普「仍有非常充裕的時間，可以把造假的選舉結果修改過來，並且證明川普就是這次大選的勝利者」。

川普從大選日結束迄今不願承認敗選，米勒受訪時也呼應川普說詞表示，選舉到現在「還沒完」。

米勒在訪問中指稱，除了原本就在各州選舉人團名單裡的選舉人之外，「在出現選舉爭議的州，將有另一組選舉人替代成員出面投票，我們也會把他們的投票結果呈交給國會」。

他表示，如此一來，將可確保川普競選團隊的訴求能夠獲得重視，接下來當川普順利連任的結果獲得確認之後，這些「選舉人替代成員」(alternate slate of electors)的身份將會獲得認證。

米勒說，喬治亞州 、威斯康辛州、賓州都應該效法這套模式，國會也應該把握機會，「要做對的事情」。

他表示：「只要把三個簡單的憲法瑕疵改掉，這次選舉就是川普勝利。」

米勒在訪問中重覆沒有根據的選舉舞弊說詞，指稱2020年大選有數百件違規情事產生。

對於主播杜西(Steve Doocy)詢問，在總統當選人拜登勝出的州，是否會有選舉人不顧該州普選票投票結果，逕行將選舉人票投給川普，米勒答道：「沒錯。」

米勒說，只要威斯康辛州、喬治亞州等地的選舉人替代成員出面投票，「我們會確保他們的投票結果會呈送到國會，在1月20日之前，我們都有機會要求，選舉人替代成員的投票結果應該獲得確認，以維持大選擁有公平公正且誠實的結果」。