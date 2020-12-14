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美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

路透報導，美國官員原本安排總統川普、副總統潘斯、白宮高層官員和立法、行政及司法部門部分官員，在未來10天接種新冠疫苗。但川普13日晚間突然表示，白宮官員接種時間會推遲。紐約時報報導，目前尚不清楚推遲原因。

美國14日開始接種新冠疫苗，第一批疫苗會預留給高風險醫護人員優先施打。中央社報導，美國國家安全會議發言人尤約特說，行政、國會和司法部門高階官員也會優先接種，確保政府於疫情期間仍能持續運作。

然而，川普數小時後推文寫道：「除非有特別必要，白宮人員應晚一點再接種疫苗。我已要求調整計畫，沒有安排接種疫苗，但期待在適當時間接種。謝謝各位！」

川普在今年10月確診新冠肺炎，住院後康復。他自稱對病毒已免疫，暗示會在將來某個時間點接種疫苗，但現在不打算接種。

目前尚不清楚川普改變計畫的原因，及川普本人是否事前知道該計畫。白宮兩名消息人士表示，接近川普的白宮人員被通知，他們很快會被安排接種疫苗，以防止川普政府最後任期有更多官員染疫。一名消息人士說，他們希望最終白宮所有人員都能接種。

白宮許多人員都曾確診後康復，目前尚不清楚白宮需要的疫苗數量以及能夠取得多少劑。許多川普政府官員表示，如果有疫苗他們願意接種，也有人說，他們擔心外界會誤以為白宮人員插隊，優先接種疫苗。

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