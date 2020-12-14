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「疫情恐到2022年」比爾蓋茲：酒吧餐廳應再關4-6個月

編譯季晶晶／綜合報導
億萬富翁慈善家比爾蓋茲認為，美國大部分地區的餐廳和酒吧再關數月。（路透）
億萬富翁慈善家比爾蓋茲認為，美國大部分地區的餐廳和酒吧再關數月。（路透）

身價將近1200億美元、致力慈善事業的比爾蓋茲13日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，由於疫情升溫，美國「大部分地區」的酒吧和餐廳暫停營業並無不妥。

比爾蓋茲說：「戴口罩無疑沒有壞處。它們並不貴。」他接著補充，進入這波疫情時，美國大部分地區的酒吧和餐廳將被關閉：「我很遺憾地認為，那是合宜之舉。取決於疫情有多嚴重，學校復學的決定則遠較複雜，因為優點相當大，而染疫人數不如餐廳和酒吧。」

他持續表示：「必須有所權衡。但接下來的四到六個月，真的需要我們竭盡全力，因為我們能看到疫情將告終，而你不會想要摯愛之人成為最後一個命喪新冠肺炎者。」

比爾蓋茲認為，明年夏天，生活能比現在趨於正常。「但一直到2022年初，除非我們協助其他國家消滅疫情，且美國全面接種疫苗，否則疫情有反覆的風險，而且，全球經濟當然會放緩，對美國經濟傷害很大。所以，從夏季開始，我們有大約九個月的時間，像是大型聚會這種事，仍將受到限制。但現在可以看到大概再12到18個月，如果我們處理得當，有機會回復正常。」

疫情 美國 比爾蓋茲

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