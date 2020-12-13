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川普女婿奇招致勝 促成以色列與阿拉伯國家和解

中央社華盛頓13日綜合外電報導
川普女婿庫許納的努力，促成幾個阿拉伯國家與以色列關係正常化。(Getty Images)
川普女婿庫許納的努力，促成幾個阿拉伯國家與以色列關係正常化。(Getty Images)

美國總統川普女婿庫許納3年多來被嘲笑是個無足輕重的毛頭小子，他卻趕在川普任期接近尾聲之際取得非正統外交勝利，促成幾個阿拉伯國家與以色列關係正常化，表現終獲肯定。

庫許納（Jared Kushner）除了娶了川普大名鼎鼎的女兒伊凡卡（Ivanka）為妻，以往外界提到他總是與房地產事業一團糟及父親一度身陷囹圄的消息有關。

但是庫許納在中東地區暗下功夫，促成4個阿拉伯國家自今年9月以來陸續和以色列關係正常化，達成所謂的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），這項歷史性突破獲得川普陣營的讚揚。

這些阿拉伯國家同意與以色列關係正常化後，隨即達到期盼許久的目標，像是阿拉伯聯合大公國獲美國同意售予尖端戰機F-35，蘇丹從美國反恐黑名單中除名，摩洛哥數十年來對西撒哈拉地區（Western Sahara）的主權主張也獲美國承認。

就在阿拉伯聯合大公國率先表達願意承認以色列後，前總統柯林頓（Bill Clinton）時期處理中東問題的外交官羅斯（Dennis Ross）即讚許庫許納精明幹練，並說：「他獲得授權；他很聰明能夠建立私人情誼，我認為他善用局勢的變化，的確該得到些許讚揚。」

川普卸任前將屆不惑之年的庫許納說話慢條斯理，行事不張揚又極少與國務院打交道。去年底國會舉行聽證會，國務院主導中東事務的高層被問到庫許納對川普中東和平方案有無貢獻時，答覆說：「嗯，沒有。」

但也有專家認為，除了川普與庫許納之外，另有重要因素促成了中東和平的進展。華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究阿拉伯與以色列關係的研究員馬可夫斯基（David Makovsky）表示，波斯灣地區的阿拉伯國家擔憂美國自中東撤軍和伊朗威脅益增，也知道以色列有科技優勢。

不過，川普未說明交換條件已引起部分人士的反彈，包括民主黨反對出售F-35給阿聯，部分共和黨意見領袖則不滿他承認摩洛哥對西撒哈拉的主權主張。

馬可夫斯基則認為，至少波斯灣地區阿拉伯國家承認以色列立場堅定。

川普 庫許納 以色列

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